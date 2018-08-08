U18亞青男籃》第3節只拿3分 中華飲恨巴林

U18與巴林隊一戰，林彥廷（中）拿下全隊最高19分。（取自FIBA官網）

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中時電子報
／綜合報導

在泰國暖武里府舉辦的2018 U18亞青男籃，中華隊今天和巴林進行8強附加賽，勝方將可晉級8強，賽前評估中華隊實力應在對手之上，可惜小將們在第3節失常，單節只拿3分，遭到對手拉開差距，最終65：76飲恨，提前遭到淘汰，也宣告無緣明年U19世錦賽。

本屆U18亞青男籃最終前四，將可獲得明年U19男籃世錦賽門票，中華隊以此目標前進泰國，無奈敗在巴林這關而無法繼續前進，本戰中華隊投籃命中率只有32％，巴林則是45％，籃板也以46：60落後，不過失誤和抄截的表現都優於對手，失誤少巴林隊7次，抄截多出8次，若準頭能高一點，或許比賽結局會不同。

中華隊此役以林彥廷19分最高，馬建豪貢獻13分，譚傑龍和陳范柏彥個抓下9記籃板。

第1節剩4分58秒中華隊和巴林隊13：13平手後，巴林隊拉出11：0高潮，這3分多鐘中華隊命中率下滑，直到該節剩1分13秒林彥廷罰球，才結束得分荒，但首節打完中華隊落後達10分。

第2節中華隊火力甦醒，單節19投10中、進帳23分，防守上也讓巴林隊進攻陷入麻煩，單節只獲9分，因此半場打完中華隊39：35要回領先。

但是第3節中華隊攻守都當機，單節17次出手只命中1球，還被對方投進20分，甚至陳范柏彥還在這節只剩不到1分鐘時左腿拉傷退場；進入第4節中華隊一度陷入42：60、18分落後，靠著一波9：0攻勢把落後差距縮小到9分，可惜後繼無力，無緣上演逆轉秀。

(中時電子報)

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