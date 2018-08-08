中市精密機械園區「聯富-和慕」智慧宅 以親民價買豪宅

2018年08月08日 21:06 中時 盧金足

台中市長林佳龍表示，市府積極鼓勵企業興建合宜住宅，相信和慕大樓將樹立標竿典範，使更多企業響應。（盧金足攝）

精科園區「和慕大樓」上梁，台中市長林佳龍（左六）稱讚樹立員工合宜住宅標竿典範。（盧金足攝）

和慕住宅大樓是全區唯一合建個案，透過合作方式可以擴大公共空間規模，提供機能更優良的平價住宅。（盧金足攝）

多米諾電腦噴印系統董事長曾嘉德自己與員工一起購買「和慕大樓」，打造幸福企業。（盧金足攝）

「和慕大樓」是精科園區首個合建個案，加價還提供精裝修與輕裝修優惠服務。（盧金足攝）

台中市府經發局長呂曜志表示，和慕大樓興建品質達豪宅水準，帶動更多企業響應，提供員工安居樂業的環境。（盧金足攝）

幸福企業！台中精密機械科技園區內的康淳科技、普發工業、立穩機電技術、唐亞及億川鐵工所等5家企業攜手興建「和慕大樓」員工合宜住宅，8日舉行上梁典禮；市長林佳龍表示，市府鼓勵企業興建合宜住宅，和慕大樓將樹立標竿典範，提供員工安居樂業的環境。聯富國際開發建設表示，將釋出46戶提供機械園區員工購屋需求，以低於附近房市行情，讓員工入住豪宅級的專用智慧住宅。

「和慕大樓」是精密機械科技園區首座由廠商合建的個案，正因合建過程不易，取名「和慕」別具意義，象徵各家員工和緣而聚、和諧而居，更有令人羨慕的含意。

台中市長林佳龍今天在市府經濟發展局長呂曜志陪同下出席和慕大樓上梁典禮，康淳科技董事長林守堂、聯富建設董事長暨億川鐵工所總經理薛奕鵬、立法委員張廖萬堅、黃國書及市議員張耀中等人到場共襄盛舉。

林佳龍說，台中市府規畫產業園區時，即鼓勵園區進駐企業自建員工住宅，「和慕住宅大樓」是全區唯一合建個案，透過合作方式擴大公共空間規模，提供機能更優良的平價住宅，「和慕」不僅是企業善盡社會責任的模範，相信落成後將樹立標竿典範，帶領更多企業響應市府政策，他也許諾完工時，再出席共慶入新厝的大喜事。

康淳科技董事長林守堂表示，林佳龍將完成許多人的夢想，很多人辛苦一生，就是希望擁有自己房子，「感謝林市長及市府積極協助！」 才使和慕大樓工程得以順利進行，未來落成啟用後，不僅是購屋者的小確幸，更將成為所有台中市民的大幸福。

多米諾電腦噴印系統董事長曾嘉德說，不只員工購買可以方便上下班的豪宅水準智慧宅，給予一起打拚的員工一個優質的居住環境，他自己也購買理想好宅。

聯富國際開發建設業務部經理崔華興指出，「聯富-和慕」預計2019年3月正式完工，1325坪基地，打造18層樓的地標建築，共135戶，未對外公開已吸引企業本身內部員工購買銷售達7成以上，未來開放3成，計46戶釋出給精密機械園區的在職員工認購。

崔華興表示，興建智慧人文宅「和慕」集結7期豪宅建築師趙英傑、賴浩平操刀，以低於嶺東生活圈豪宅建案的行情，規畫47到52坪，3到4房的房間格局，公設包括景觀生態花園廣場、閱覽室、健身房、瑜珈教室及度假風冰池會館、三溫暖、宴會廳，每坪行情21到25萬之間，總價1000多萬元起，享受豪宅級的極佳地段與優質建材。

經發局長呂曜志強調，台中市為「智慧機械之都」，已成功串連中台灣的精密機械、工具機及相關零組件等產業聚落，將持續配合國家推動智慧機械產業技術提升政策，成為國內智慧機械產業重要生產基地。

(中時 )