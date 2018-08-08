靈鷲山25屆水陸法會啟建 25尊觀音共聚聖會

2018年08月08日 21:45 中時 甘嘉雯

桃園市長鄭文燦與心道法師參加靈鷲山25屆水陸法會啟建 25尊觀音共聚聖會。（甘嘉雯翻攝）

桃園市長鄭文燦與心道法師參加靈鷲山25屆水陸法會啟建 25尊觀音共聚聖會。（甘嘉雯翻攝）

靈鷲山第25屆水陸空大法會暨生命和平音樂會8日在桃園巨蛋啟建，晚間6點半舉行灑淨儀式，開啟清淨無染的莊嚴神聖空間，桃園市長鄭文燦、心道法師等人均參與這場祈福大會。

今年適逢開山35周年，也是水陸空大法會25周年，特別迎請25尊觀音安座於桃園巨蛋東大門入口處，包括：奉安於靈鷲山「無生道場」的毗盧觀音、桃園講堂、慈護宮、蓮華寺（2尊）、鎮撫宮、統天宮、鳳山巖觀音寺、桃園明倫三聖宮、大樹林天后宮、西廟、德林寺（2尊）、元聖宮、寶仁寺、蓮座山觀音寺、霄裡玉元宮（2尊）、大湳福成宮、護國宮、竹林山觀音寺（2尊）、桃園樂善寺、壽山巖觀音寺（2尊）的觀音菩薩，在莊嚴儀軌安座後，普灑甘露，普照眾生。

以「觀音共會、宗教共願」為主軸，邀請200多位跨宗教、宮廟代表及鄉親，擴大舉辦宗教聯合祈福會，共同敲響吉祥鑼，祈願和平共振愛地球，桃園繁榮地方和諧。

桃園市長鄭文燦表示，今年邀請到不同宗教代表共同祈福，還有25尊觀音菩薩海會雲集，帶給桃園平安，這是很深的緣，16日還有一場生命和平音樂會，歡迎大家一起來聆聽，放下不安，祝福大家都能找到安定的力量。

心道法師開示，水陸法會是為了解冤解業，今年不只結合桃園宮廟，還邀請跨宗教代表一起為地球平安、世界和平祈福，就跟聞聲救苦的觀世音菩薩一樣慈悲，發揮社會和諧的穩定力量。

(中時 )