獨／林嘉俐至今小姑獨處 74歲爸爸神回一句話

2018年08月08日 21:31 中時 洪秀瑛

林嘉俐曾拿過金鐘女配角，也多次入圍，演技屢受肯定。（蘇蔓攝）

林嘉俐和爸爸感情好。（艾迪昇提供）

林嘉俐和爸爸有時相處像朋友。（艾迪昇提供）

林嘉俐有赤子之心的一面，喜歡的偶像是蘇打綠。（蘇蔓攝）

林嘉俐的外公、外婆、媽媽已辭世，身邊至親只剩爸爸，她8日回大甲陪74歲的聽障爸爸過父親節，她說很謝謝爸爸把自己照顧得很好，才能讓她安心在台北工作。媽媽以前把爸爸照顧得很好，有陣子她發現沒有媽媽之後，爸爸瞬間失去生活能力，所以常回家幫爸爸處理大小事，把他當孩子看，有天卻發現自己好像變成囉嗦的媽媽，有時在手機社群軟體留言，爸爸沒回應，「他的反應就好像我以前不回應媽媽一樣，我才開始調整和爸爸相處方式」。

她的爸媽是聽障者，所以她出生11天就被帶到外公、外婆台中清水家，外公、外婆把她帶大，就像她另一個爸爸媽媽。外婆前年因肺腺癌轉成淋巴癌，不到半年辭世，生病期間，她一路陪著外婆，甚至和她聊死亡，「我才去買個東西，護士就說量不到血壓，那刻我開始專心的幫她念佛號，我心裡很祝福外婆，我覺得我把外婆的後事這個最重要的任務完成，用佛號送走她，是回報她最重要的一件事」。

提到與父親之間的情感，她說3歲時，爸爸從大甲騎車到清水找她玩，爸爸因為無法叫出聲，於是一到外婆家，爸爸就會吹海螺聲「打暗號」，她就知道爸爸來了。有次爸爸要帶她回大甲家，她哭得唏哩嘩啦，「因為不想回去啊，回去那個家很安靜，沒有人聲，只有電視聲音或媽媽啪啪啪的腳步聲」。爸爸當時很無奈又把她送回外婆家，「他轉身跟我說再見那個背影讓我印象深刻，我到現在還覺得愧疚、對不起爸爸」。

林爸爸曾是畫家，封筆之後，現在每天到慈濟做環保志工，也參加槌球比賽、出國遊山玩水，年初跑到南北江玩20幾天，後來去歐洲、土耳其，跟著朋友到處趴趴走。她說爸媽都是高中畢業，從小不會比的手語，她便用文字和爸媽溝通，爸爸早期用傳真機、BB.CALL、中文傳輸機，現在最常用手機社群軟體Line互傳訊息，爸爸喜歡交友，有時回老家，她還會看到他跟朋友邊比手畫腳邊視訊，生活充實。

爸爸會擔心47歲的女兒沒結婚，以後要怎麼辦？林爸爸之前接受大愛劇場訪問時神回「不會，有慈濟」，讓她哭笑不得。她說自己最想結婚年紀是30歲，「那時候為了想生小孩而戒菸，結果戒了也沒有人要娶我」，她前些年偶爾會和單身的姊妹一起追偶像蘇打綠，渴望愛情的階段已經過了。

她感嘆相愛容易相處難，「以前遇到的對象都是上輩子欠人家的，我愛得要死，但都沒好下場，都是還債的」，笑稱羨慕有些演員一檔戲就可以談一次戀愛，一檔戲就可以談一次戀愛，「為什麼我和他們都是哥兒們，每一個都是我兄弟，我也很想跟某某某談個戀愛，但一接觸，我的媽呀，這種人要當我男友我才不要，看到很多人的真實面就不會那麼傻了」。

(中時 )