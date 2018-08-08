MLB》45歲還是活龍 老柯隆246勝創拉丁美洲紀錄

45歲的柯隆對水手先發7局失4分，以生涯第246勝成為大聯盟的拉丁美洲勝投王。（路透）

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中時電子報
／綜合報導

45歲還是一尾活龍，套在多明尼加右投柯隆（Bartolo Colon）身上最適合不過。這位大聯盟現役最高齡投手，8日雖被水手敲出「背靠背」全壘打，但他先發7局僅失4分，幫助遊騎兵以11比4勝出。柯隆贏得大聯盟生涯第246勝，也超越尼加拉瓜名投丹尼斯馬丁尼茲（Dennis Martinez），成為拉丁美洲最多勝投手。

「這是一段漫長的旅程，最後終於抵達了，感覺很棒！」柯隆終於贏得他從6月30日以來的首場勝投，賽後也欣然迎接隊友以「冰桶灌頂」慶祝。

遊騎兵球員賽後直接把整桶冰塊從勝投柯隆頭上倒下去。（路透）

柯隆在2局上被N.克魯茲（Nelson Cruz）、西格（Kyle Seager）敲出背靠背全壘打，3上結束以0比3落後。不過遊騎兵立刻以火力相挺，3局下攻4分逆轉，5、6兩局再追加3轟，讓柯隆吃下定心丸，面對最後10名打者解決9人。

柯隆賽後特別感謝隊友以火力支援，讓他撐過剛開賽的亂流，「經過第4局，我覺得好多了，隊友幫我得了很多分，感謝上帝，也感謝我的隊友，因為他們一如往昔的給我很多得分支援。」

成為大聯盟的拉丁美洲勝投王之後，柯隆的下一個目標是名人堂右投馬里蕭（Juan Marichal）。

「他的投球局數比我多（3507局），為了多明尼加人，我也想超越他，」目前生涯投球局數為3445.2局的柯隆說：「大約還差50局吧～」

(中時電子報)

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