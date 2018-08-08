俄國提議幫韓國建造核動力軍艦

俄國正在製作的「項目22220」北極號核子破冰船，安裝2具RITM-200核反應爐，現在這套核子反應爐得到韓國的投資意願。(圖/Afrikantov OKBM)

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中時電子報

俄羅斯「阿夫里坎托夫機械製造設計局」(JSC Afrikantov OKBM)宣布，他們願意幫助韓國建造軍艦用的核動力裝置，也就是核動力水面艦或是核動力潛艦的核心。

防衛世界(defense world)報導，阿夫里坎托夫是俄羅斯國家核能集團(Rosatom)公司，也是俄羅斯核動力軍艦反應爐的主要開發商。

2017年11月，韓國原子能研究所的代表與俄羅斯核能專家一同開會，會議期間，韓國的代表提出韓國正在規畫核動力海上運輸船，需要150~200百萬瓦的反應爐為動力，希望能與俄國合開發，他們屬意俄製的RITM-200反應爐為可能的參考設計。

吊運中的RITM-200反應爐，體積相當緊緻。(圖/Afrikantov OKBM)

莫斯科在經過半年的內部討論，現在表示願意與韓國合作，將會在收到正式的合作請求書，獲得Rosatom公司的批准後，就會與首爾共同開發艦用反應爐。

RITM-200是一種緊緻的壓水式核子反應爐，採用20%以下的鈾235濃度為燃料，每次裝填燃料可運作10年。俄國正在建造的北極號破冰船就是採取RITM-200，該船被視為俄國重新研發核動力水面艦的開端。未來此型反應爐很可能成為俄國大型巡洋艦與航空母艦的動力來源。現在加入韓國的投資，成功的機會大幅增加。

(中時電子報)

文章來源：Russia Offers To Help South Korea Build Nuclear Propulsion For Ships

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