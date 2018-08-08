婦人機場安檢「嗶嗶嗶」 原來肚子裡鉗子作怪

婦人機場金屬偵測安檢總是不過關，原來肚子裡有一把手術鉗。（圖/環球網）

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中時電子報

韓國一名從事旅行社的女子，由於工作需要經常出入機場，她經過機場安檢的時候，金屬探測器總是「嗶嗶嗶」地響不停，但是即使請來女警帶到密室做「搜身」檢查，就是沒有任何金屬物品。後來在機場職員的勸告下，她到醫院照了X光，結果發生了令人難以置信的一幕。原來在她肚子作怪的東西，竟然是一把手術鉗。

「知道自己肚子裡有醫療工具嗎？」 大陸《環球網》報導，當這名47歲的婦人被問到這個問題時，她還以為對方在開玩笑。結果醫生將電腦轉過來，她真的看到了X光照片中有一個剪子形狀的金屬醫療器械。

據報導，這名旅行社女職員透露，去年底她在韓國京畿道水原一家醫院做了腹部脂肪移除（抽脂）手術。但是手術結束後，醫療人員卻將一把長10~15公分的手術鉗，遺留在他的肚子裡面，就將手術部位進縫合起來。

報導稱，一般來說，手術結束後，要數一數手術用具數量是否到齊，這些醫療人員顯然是沒有遵守最基本的「SOP」作業程序。有醫生表示，留在婦人肚子的這把手術用具，應該是固定需要去除組織用的布巾鉗。

婦人說，手術之後，她一直感覺肚子如針紮般疼痛，並將此事告知該醫院，但是醫院方面沒有採取任何措施。直到她將X光的照片拿給醫院看，醫院才把手術鉗拿出來。

(中時電子報)

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