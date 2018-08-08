馬英九陪高思博掃街 民眾爭相握手合影簽名

2018年08月08日 21:53 中時 曹婷婷

前總統馬英九到台南陪同國民黨台南市長參選人高思博在武聖夜市掃街拜票。（曹婷婷攝）

前總統馬英九今晚陪國民黨台南市長參選人高思博在台南市中西區武聖夜市掃街拜票，看到滿街的小吃，馬英九忍不住吃了起來，還說「不要拍我吃東西，太太看到會生氣的」。（圖／曹婷婷 文／中央社）

前總統馬英九8日晚間陪國民黨台南市長參選人高思博在知名武聖夜市掃街拜票，一現身就引起群眾熱情包圍，馬英九也向夜市遊客廣播喊話讓高思博凍蒜，他推崇高思博在台南土生土長，非常關心地方，儘管台南是艱困選區，但高思博一定可以為台南市政帶來新的氣象。

馬英九明天一整天將陪同高思博在新營、柳營及鹽水區行腳、誓師、廟宇上香祈福及座談等。今晚搶先到武聖夜市掃街拜票，超高人氣讓馬、高兩人幾乎被擠在人潮之中，寸步難行，馬英九、高思博隨後逐一到各攤位拜票，所到之處都有民眾爭相合影、要求簽名，短短100公尺攤位，足足走了半小時。

馬英九說，高思博在台南土生土長，在美國讀了博士回來，非常關心地方，而且，這不是高思博第一次在台南參選，他曾在台南參選2次立委，對地方事務非常熟悉。馬英九表示，高思博是在艱困情況下參選，但高思博對議題熟悉，文筆流暢，有新的觀念和作法，一定可以為台南市政帶來新的氣象。

高思博表示，只有用選票才有改變台南市民生活的機會，今年將是國民黨在過去25年來最好的一次機會，希望大家用選票支持他。

(中時 )