亞洲盃男排》球迷穿紅衫加油 中華隊打出90分佳作

中華男排主攻手劉鴻敏，在對伊朗一戰攻下全度最高19分。（記者李弘斌攝）

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中時電子報
／台北報導
中華男排隊長陳建禎（後）很開心能在地主球迷面前比賽。（記者李弘斌攝）

2018台中銀行第6屆亞洲盃男子排球賽在父親節這天開打，中華隊首戰出戰伊朗，在第2局打出精彩表現，可惜無法延續下去，終場23：25、25：14、21：25、23：25落敗。

今天在台北市立大學天母校區體育館湧入將近2500位球迷，進場替中華隊加油，而且許多球迷都穿著今天的應援紅色上衣，2015年在同一場地打亞俱盃，這次再度在主場打亞洲盃，隊長「黑狗」陳建禎說：「進場就蠻感動，從比賽到場邊有規律地帶動球迷加油，都給我們很大力量，希望球隊接下來表現可以更加傑出，拿下比賽勝利。」

面對身材占有優勢地伊朗隊，舉球員戴儒謙指出，中華隊在進攻上主要利用從後面往前切、前面往後切來擾亂對手，可惜有幾球沒那麼到位，接發球方面明後天要再多改善，有更多戰術變化。

本戰拿下19分的主攻手劉鴻敏說：「全隊此役進攻不錯，自己比賽前心情很亢奮，很有信心拿下，只是可能太過於想表現，導致打起來綁手綁腳，比賽最後兩顆球沒有掌握，直到現在還很懊惱，心態還要再調整。」

這場比賽中華隊在第2局攻守表現都非常出色，開局就連得4分，並迅速以8：1拉開差距，其他三局雖然落敗，但比數的差距都不多，總教練陳裕安表示，接發球到位率有幾球不是很好，不過整體來說攻守反擊不錯，進攻上打出不少技巧球，從對方攔網伸過去，「我給球員本戰表現打90分！」

中華隊明天休兵一天，不過下午1點會舉辦簽名會，全隊14名球員都會出席，球迷可要把握機會和男排好手們近距離接觸。

(中時電子報)

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