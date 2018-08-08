爆陪酒＋露點艷照外流 牛奶兒崩潰揭自殺往事：放過我吧…

2018年08月08日 22:26 中時電子報 吳玫穎

牛奶兒堅強面對不實爆料。(取自臉書)

「情色教主」雪碧上個月遭週刊爆料，指她涉嫌仲介女模、網紅到海外坐檯陪酒。現在又傳出案外案，以F級豪乳賣燈泡奶茶而一夕暴紅的「珍奶姊妹花」牛奶兒，被爆是雪碧仲介陪酒的辣模之一，且10年前豪放露3點的大尺度外拍照也跟著流出。

不過牛奶兒已否認陪酒一事，稱是有人惡意抹黑，所謂的艷照也不是她，而昨(7日)她也為此心情大受影響，崩潰揭密昔日自殺往事，「我爸爸90歲了，媽媽也快70歲了，他們很晚婚很晚才生了我，我沒有兄弟姊妹親戚朋友可以幫忙，什麼我都要有肩膀自己扛」、「我也曾經受不了自殺過想當個懦夫，但我沒死成功活下來了」。

接著她更向爆料者撂狠話：「這十年來我背負著罪惡感努力為了父母而活，努力工作努力養爸媽養貓咪自己捨不得花，我都這麼認真了，也不是什麼大咖什麼頂級網紅，放過我吧。再繼續逼我我真的不知道會做出什麼事，粉絲們抱歉，朋友們抱歉，家人們抱歉。」

然而經過一夜沉澱，牛奶兒今(8日)再度於臉書發文：「別低頭，皇冠會掉。別流淚，賤人會笑。」心情看似已平靜了不少。

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(中時電子報)