高雄老董涉軟禁性侵女員工 卻因在澳門犯行獲不起訴

2018年08月08日 22:59 中時電子報 呂承哲

檢方寄到的不起訴書。(翻攝Dcard)

該名女網友收到應徵訊息開出的薪資條件相當誘人。(翻攝Dcard)

現在正值大學畢業求職季，許多新鮮人抱持不安的情緒投入職場，沒想到高雄某家公司卻打著「良心企業」給出月薪4.5萬元應徵董事長助理，一名女網友前往任職，險在澳門遭到軟禁性侵，差點慘遭毒手。然而，檢方偵結後，認定老董涉嫌性侵，卻因在澳門犯行，予以不起訴處分。

該名女網友在通訊軟體「Dcard」發文，告誡高雄年輕女孩求職要注意小心。她指出，當時因為想辭掉大陸的工作，打開求職網站，發現高雄鳥松一間化學公司在應徵董事長助理，看到公司有著許多福利、優質公司形象，打著幫助流浪動物以及關懷社會的名義，讓她很心動。

後來，她順利應徵上這間公司，到職之際，一位負責她的人事的女性(女網友都稱她姐姐)，問了很多她的家庭狀況，就是不問工作能力，讓她有些懷疑，但在這些完美形象之下，她就忽略了。之後，有一個剛剛大學畢業的女性(代稱K)也到職，她們的工作就是在楊姓董事長的家中，陪他散步、運動以及個人創作，卻常會被楊董以他們「不夠努力」等理由指責，甚至在女網友要請假跟男友跨年還大發雷霆。

女網友表示，K也透露，長工時和在嚴格掌控她的行蹤感到困擾，也讓她的男友和家人都感到不滿，後來才知道，原來楊董早已對K伸出魔掌。女網友表示，今年1月初楊董收到金沙集團總監的邀請，決定前往澳門旅遊，當時機票由她負責與旅行社聯絡卻在出發前一天，女同事因楊董鬧情緒不滿決定離職，楊董一怒之下，命令她們將K的聯絡資料全刪除，接著，就出發去澳門了。

女網友表示，在澳門的前幾天，楊董就藉著對她還不夠了解，試探女網友要如何才能提升對工作「犧牲」代價，並帶著她與姐姐購物、吃高檔美食，不過女網友沒有被誘惑成功，直到某日晚間，楊董帶她們去做SPA，更要求與女網友單獨一間油壓室，換衣服時只能用浴袍遮掩，卻還是引來對方不滿。之後，楊董還趁機在咖啡裡下藥，讓她在意識模糊時遭到對方搓柔胸部，只能勉強反抗，她想向姐姐求救、飯店求救，結果都被冷處理。最後再允諾不會讓姐姐被罵、楊董處理家務的阿姨協助下，才逃離飯店，順利回到高雄，並且直接離職。

女網友指出，後來才知道也有很多女性受害，並對楊董提告，她昨(7)日收到橋頭地檢署的不起訴書，內容指出，根據通訊軟體訊息截圖、通話音檔、醫院受理害案件驗傷診斷證明書，認定楊涉嫌利用權勢猥褻罪、利用權勢性交罪，卻因楊在澳門犯行，其行為不罰，做出不起訴處分。

(中時電子報)