黨產會說了算 黃智賢：不要再跟我說「臺灣有民主」

黨產會7日認定救國團是國民黨的附隨組織，黨產會將全面凍結救國團共56億餘元資產。圖為救國團所在辦公大樓。（圖/本報資料照，王英豪攝）

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中時電子報
/綜合報導

昨(7)日黨產會宣布，認定救國團為國民黨附隨組織，並凍結其56億資產，於同一天同步搜索統一促進黨，黃智賢今在臉書表示，「這是一個無法無天的政權」，「法院已經三審定案的案子，竟然都無效。黨產會說了才算。」「不要再噁心我說臺灣有民主」。

黃智賢說，凍結救國團用的手段都是用黨產條例，委員會本身就違反憲法，條文裡的每個字，更違反人權，違反民主普世價值，民進黨政府認定國民黨財產不正當，必須充公，意思是只要它「認定的附隨組織，要傳任何人和資料、搜索任何地方，任何人都不得抗拒」。且於堅持”溯及既往”，以及”自證清白”。被對付的人有罪，要對方自己拿出證據，證明自己清白。

黃智賢強調，法院已經三審定案的案子，竟然都無效。「黨產會說了才算」。解嚴後，民進黨聲勢壯大，才用滿口人權民主自由，來幫民進黨奪權的公知們。那些說通過服貿條例是黑箱的公知們，這兩年來哪裡去了?」

黃智賢還說，「對付統派竟然抬出國安法來，可知有多麼不要臉」，國民黨備用，幾十年來不敢動用的法律。蔡英文卻用來對付異己，用得順手之至。

文末無奈地說，「台灣已經不是一個講理、有是非的社會。社會價值，由權力決定，

權力由選舉決定」，「不要再跟我說台灣有民主」。

(中時電子報)

文章來源：黃智賢臉書

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