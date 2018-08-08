吳慷仁「風流不下流」 新片在桃影火速完售

2018年08月08日 23:13 中時 潘鈺楨

林思宇（左）、 巫建和在《憤怒的菩薩》有精彩表現。（桃園電影節提供）

2018桃園電影節上周日舉辦選片指南暨套票首賣會，短短兩天之內已售出300組套票，超過3000張票券。由吳慷仁、巫建和、劉品言、林思宇領銜主演的開幕片《憤怒的菩薩》更旋風式完售，不到40個小時，243個位子完售！日本名導行定勳、二階堂富美主演的《我很好》也快速售出破百張。

聽聞開幕片《憤怒的菩薩》隨即快速完售的消息，家鄉在桃園的男主角巫建和表示：「謝謝大家的支持，自己的演的片子能在自己的家鄉桃園首映深感榮幸。」男主角吳慷仁則表示非常開心，透露他所演出的「陶展文是個有正義感，喜歡路見不平，拔刀相助的人，但又不是像一般的英雄角色這麼的正派，他好色，看到美女會開心，他風流，但不下流，是個雄性大爆發的角色。」

女主角劉品言表示：「聽到完售非常開心！」透露此次將會為了桃園電影節盛裝出席，不過賣關子地表示：「風格先保密，請大家拭目以待！」女主角林思宇最近演出相當多作品，聽到《憤怒的菩薩》在桃園電影節完售，表示：「這是第一次參與桃園電影節，也希望作品能被更多人看見，自己也非常期待正片的播出。」

公視年度時代劇《憤怒的菩薩》由吳慷仁、巫建和、劉品言、林思宇等實力派演員主演，擔綱桃園電影節開幕片，特別剪輯成 100分鐘的電影特別版，影迷的期待也立即反映至售票狀況，套票開賣後不到兩天便售磬。

除了《憤怒的菩薩》，日本導演行定勳新作《我很好》也激售破百張票，素有「小宮崎葵」之稱的女主角二階堂富美、導演屆時也將來台和影迷相見歡：另外其他熱賣場次包含《發條橘子》主角麥坎·邁道爾主演的金棕櫚獎名作《假如….》、天馬行空的法義奇片《屋頂夢想家》、以及講述南韓青年世代困境的《八零後出生的成惠》等等。

2018 桃園電影節影展從8月17日到26日，為期10天，展演影院包括中壢SBC星橋國際影城、威尼斯影城與桃園in89統領影城。本次一共播映超過70部電影作品，除了單場票券只要50元銅板價外，更有10部套票400元的超低優惠價。目前套票已能在全台 7-11 ibon 平台購買，單張票券則於8月9日全面販售，相關訊息與任何問題請上桃園電影節官方網站、粉絲專頁查詢。

(中時 )