「毛巾＋水桶」冷氣省電20％ 專家：特定情況才能散熱

2018年08月09日 00:02 中時電子報 林郁庭

台灣近日高溫、用電量連連突破紀錄，許多民眾想要有效消暑，都要仰賴開冷氣，但又擔心電費大爆表！聰明的日本人就想出了省電新招，只要準備一條毛巾、一個水桶，號稱就能輕鬆省下20％的電費。對此，台灣的冷氣技師卻有不同看法，表示沒效果。

不只台灣夏天超熱，日本東京甚至也首次出現突破40度的極端高溫，最近日本茨城縣筑波市1間咖啡店「sugayan」，在推特上分享冷氣省電小祕訣，表示要針對分離式冷氣的室外機著手，只要將在水桶內裝水，再把毛巾的一端浸泡到桶子裡吸水，並把濕毛巾平舖在室外機上蓋，就可以達到省電功效。

PO文中也強調，要注意水桶不要太高、若是家中冷氣設備、電氣線路老舊，應先請專業水電人員評估後再行使用、不要讓毛巾碰觸到電線及馬達，以免觸電。該方法一出，短短半個月時間就累計破10萬點讚，也讓日本媒體紛紛報導。

日本有媒體表示該法是利用毛細現象，通過毛巾流到室外機上面，形成水冷效果，對冷氣的室外機達到散熱效果。有許多日本網友照做，還用儀器實際測，得到省電效果約為20％。

針對此方法是否可行，訪問台灣的冷氣技師則表示，很少聽到有人會這樣做，猜測會這樣做的原理是要讓冷氣機的散熱效果加乘，讓冷氣機的負載比較輕而達到省電的效果。

台灣的冷氣技師說，比較常見的方式是有超商會在冷氣室外機上安裝訂時灑水系統散熱。他認為如果室外機裝在陽光直射的地方，毛巾加水確實能使機殼降溫，但效果沒有比加裝遮陽板顯著。再加上台灣大樓住戶多，冷氣室外機多架放於高空居多，若室外機震動，水桶就會有掉落的風險，不建議用此法，反而是在安裝室外機時，注意風扇前不要有遮蔽物遮擋影響散熱才比較正確。

(中時電子報)