為何世界各國國旗幾乎沒紫色？「稀奇」原因曝光

2018年08月09日 00:02 中時電子報 林郁庭

Why Don't Country Flags Use The Color Purple?（影/After Skool YouTube）

國旗是一個國家的象徵，顏色、圖徵、款式等特色皆有涵義，全球約有近200個國家，因此也有上百面國旗，在這些五顏六色的各國國旗中，為何少見紫色？外媒曝光原因，就是與其稀少性、錢有關。

根據《 After Skool》網站報導，過去紫色是一種稀有的顏色，也是最昂貴的色彩，當時必須從特定種的海螺的粘液中提取，而這種海螺僅生存在地中海東部的泰爾地區（Tyre），使得提取的過程極度費工時，也讓紫色物以稀為貴了。

過去紫色的布料甚至比同期的黃金還要珍貴，16、17世紀時，只有顯赫的皇室或貴族才有資格使用紫色布料，英國女王伊莉莎白一世還曾禁止官員隨便穿著紫色衣物。

直到1856年，英國化學家威廉（William Henry Perkin）無意間發現了紫色染料的配方，原先他想進行有關奎寧（預防瘧疾用藥）的研究，卻意外開發出一種紫色色素「苯胺紫」，他也利用這項發明，建立了染料廠而致富，紫色染料才得以被大量生產，並開始普遍用於製衣業。

紫色在1900年後開始普及，不過大部分的國家在這之前，大多以設計出代表國家的國旗了，使得紫色就幾乎沒有出現在眾多國家的國旗中。但是在1971年及1978年啟用新國旗的尼加拉瓜共和國、多米尼克國旗上，卻可以發現有少量紫色的使用。

(中時電子報)