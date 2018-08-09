為何世界各國國旗幾乎沒紫色？「稀奇」原因曝光

為何世界各國國旗幾乎沒紫色？「稀奇」原因曝光。（圖/達志影像）

友善列印
中時電子報
Why Don't Country Flags Use The Color Purple?（影/After Skool YouTube）

國旗是一個國家的象徵，顏色、圖徵、款式等特色皆有涵義，全球約有近200個國家，因此也有上百面國旗，在這些五顏六色的各國國旗中，為何少見紫色？外媒曝光原因，就是與其稀少性、錢有關。

根據《 After Skool》網站報導，過去紫色是一種稀有的顏色，也是最昂貴的色彩，當時必須從特定種的海螺的粘液中提取，而這種海螺僅生存在地中海東部的泰爾地區（Tyre），使得提取的過程極度費工時，也讓紫色物以稀為貴了。

過去紫色的布料甚至比同期的黃金還要珍貴，16、17世紀時，只有顯赫的皇室或貴族才有資格使用紫色布料，英國女王伊莉莎白一世還曾禁止官員隨便穿著紫色衣物。

直到1856年，英國化學家威廉（William Henry Perkin）無意間發現了紫色染料的配方，原先他想進行有關奎寧（預防瘧疾用藥）的研究，卻意外開發出一種紫色色素「苯胺紫」，他也利用這項發明，建立了染料廠而致富，紫色染料才得以被大量生產，並開始普遍用於製衣業。

紫色在1900年後開始普及，不過大部分的國家在這之前，大多以設計出代表國家的國旗了，使得紫色就幾乎沒有出現在眾多國家的國旗中。但是在1971年及1978年啟用新國旗的尼加拉瓜共和國、多米尼克國旗上，卻可以發現有少量紫色的使用。

(中時電子報)

上圖：尼加拉瓜共和國國旗中，彩虹的部分用到了一點點紫色。下圖：加勒比海島國多米尼克，國旗上的鸚鵡有紫色顏料。（圖/達志影像）

「毛巾＋水桶」冷氣省電20％ 專家：特定情況才能散熱
「毛巾＋水桶」冷氣省電20％ 專… 家樂福中元節Try供 玩嘻哈哏超Sk…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。