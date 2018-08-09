綠委王定宇戰網友「金門有缺水嗎」被狂打臉

2018年08月09日 00:01 中時電子報 丁世傑

金門日前舉行通水儀式，民進黨立法委員王定宇痛批大陸賣水給金門價格太貴，哪有照顧金門？更質疑金門根本不缺水！此說法遭到網友狂打臉，指出既然不缺水，現在民進黨可以立即停止金門從大陸購水，更可以要求水利署按1度河水0.9元賣給金門！

金門縣政府於5日與晉江同步舉行通水儀式，民進黨立委王定宇6日在政論節目開罵，水利署河水1度（噸）只要0.9元，自來水1度約為9.2元，馬來西亞賣河水給新加坡1度0.08元新台幣，而大陸賣河水給金門1度卻要9.86元。又金門引水工程預算約13.5億，中央政府出資85%，金門縣府出資15%，大陸「哪有在照顧金門」？

金門縣府7日引用經濟部水利署的評估報告，駁斥王定宇在講「幹話」。金門縣府表示，金門本身「湖庫水」每噸水成本42.8元，「海淡水」每噸水成本54.4元。自大陸引水的成本相對較低，也證明王定宇搞不清楚狀況，講的才是「幹話」。

網友在王定宇臉書質疑，最重要的是金門缺水！王定宇卻繼續戰網友，「誰說缺水了？以前二邊對峙，還有十萬大軍進駐，有缺水嗎？」

不料此說法遭網友狂打臉，紛紛指出以前「超抽地下水，你會不知道？」「不缺水，何必買水？現在民進黨執政可以停止購水」。

更有網友指出，整個金門取水的工程費用，在大陸端的費用約19億台幣，全部由大陸出資，王定宇為何不提？如果能跟水利署每度0.9元買河水，那民進黨政府為什麼不要求水利署賣原水給金門？且馬來西亞賣水給新加坡，純粹是河水經天然河道流到新加坡，設施跟管線全部由新加坡自己出資建設。

另有網友直言，福建的GDP馬上就要超過台灣了，人家還會小鼻子小眼睛，缺金門那一點錢？

(中時電子報)