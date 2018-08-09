里長遭綠營開鍘柯P都來關心 高嘉瑜怨：姚文智人呢？

2018年08月09日 00:03 中時電子報 呂承哲

民進黨籍北市南港區西新里長邱碧珠因為力挺台北市長柯文哲爭取連任，不挺自家提名參選的姚文智，7日晚間傳出被市黨部決定，年底將不再提名她參選，消息傳出後，黨內同志沒出現關心，反而是柯文哲8日上午親自到里辦公室關心。對此，北市議員高嘉瑜在節目時有些無奈，「我一直支持姚文智，地方上的里長都是最直接民意」，希望他能親自去關心邱碧珠，以免綠營失去民心。

高嘉瑜近日因常上政論節目發表挺柯言論，遭到姚文智陣營的發言人洪立齊直接點名，應該要主動退黨，民進黨副秘書長徐佳青也在節目上表示，若登記階段結束後還有人違反黨紀，將在9月起「清理門戶」。對此，高嘉瑜在節目《年代追追追》指出，邱碧珠被民進黨決定，年底將不再提名她參選，讓邱碧珠真的很難過，反而是柯文哲及時雪中送炭。高嘉瑜表示，「我一直都支持姚文智」，地方上的里長是最直接民意，她不用急著要見姚文智，但好好安撫基層，是姚文智該做的事情，「我希望姚文智能夠去看看這位里長」。

對此，主持人張啟楷還嘲諷，「民調最低的竟然要上次台北市得票數最高的退黨」。資深媒體人王瑞德指出，這件事情雙方都有責任，高嘉瑜的部分，上次的得票數是8萬(高嘉瑜糾正是3.4萬)，在聲量上也是褒多於貶，柯文哲也祝高嘉瑜高票當選，至於另一位「友柯」北市議員王威中，在狂打文大宿舍爭議案獲得基層支持，但這是政黨政治，需要靠黨提名才能運作，這樣的行為會傷害自己。不過，王瑞德也表示，其實高嘉瑜就算不靠黨，也能贏得高票當選。

(中時電子報)