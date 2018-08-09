家樂福中元節Try供 玩嘻哈哏超Skr

2018年08月09日 00:08 中時 郭家崴

影片中嘻哈小主角（中）受媽媽（左）、奶奶（右）薰陶，學會普渡秘訣。（家樂福提供）

媽媽超潮，學吳亦凡的口頭禪說著「蠻SKR喔」。（翻拍自影片）

奶奶學鄧紫棋拉攏選手進自己戰隊，也說「我可以幫忙唱Hook」。（翻拍自影片）

家樂福中元第二波促銷開跑，上萬商品下殺4折起。（家樂福提供）

報導郭家崴

中元節正值暑假，量販跟上潮流話題抓住青少年眼球！家樂福把節目《中國新說唱》的流行語帶到第二波「嘻哈篇」廣告，年輕族群唱嘻哈「Try供」，用RAP教普渡，主張自己的供桌有自己的Style，連奶奶、媽媽都誇「SKR（意指厲害）」，強力吸引年輕族群認同。

延續去年跨世代溝通的概念，家樂福以時下網路的流行用語「TRY供」搭配輕鬆有趣的RAP，將各種中元普渡小知識放入其中，鼓勵消費者參考小知識並發揮創意，擺出自己的中元供桌。此外，也首度推出LINE聊天機器人「福媽聊天室」，請出號稱地方最強勸拜高手的福媽，為消費者解決各種拜拜疑惑。

因應11日鬼門開，8日至28日也進入第二波「中元家樂福」促銷活動，上萬商品下殺4折起，仍以拜拜餅乾、飲料、米、麵、罐頭、油與生鮮商品等食品類為主，加上民生必需品以及夏日家電，價格堪稱全年超低價。

家樂福公關經理林夢紹表示，接下來兩個周末都是採買黃金周，會員有3波限時滿額9折回饋活動，8月10、11日與8月17至19日、8月23至25日早上9時至下午1時到量販分店消費滿2000元享9折，最高回饋5000元；便利購分店則是滿1000元享9折，單筆最高回饋3000元，所有回饋金額都以現金折價券回饋，現金折價券可於8月26日至9月9日回店內使用，使用時不限消費金額。

(中時 )