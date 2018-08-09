網球》和費德勒同日生 曾俊欣發願再創佳績

青少年世界球王曾俊欣（右）在網球俱樂部熱情安排下，歡慶17歲生日。（Mouratoglou Tennis academy提供）

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中時電子報
／綜合報導

8月8日父親節也是網球小將曾俊欣生日，今年他滿17歲，目前人在法國訓練的他，在俱樂部信心安排下，有了場簡單又溫馨的慶生派對，來度過屬於他的日子，他也許下「家人身體健康順心」、「保持今年的好表現，為台灣打下更多佳績」的生日願望。

曾俊欣與大他20歲的前世界球王費德勒（Roger Federer）一樣都是8月8日生日，17歲生日的3個生日願望，第一是謝謝所有贊助商，希望他們都能賺大錢，第二個願望希望家人身體健康順心，最後一個願望是保持今年好表現，為台灣打下更多的好成績。

曾俊欣(右)和球迷合照。（Mouratoglou Tennis academy提供）

曾俊欣本季目前為止收穫豐富，澳網、法網及溫網都打進青少年組男單決賽，不但登上青少男單世界第一，並連奪溫網、法網兩座青少年單打冠軍，結束溫網後，他回國投入台塑盃男子網球賽第二站賽事，也順利登上男單冠軍寶座，隨即前往法籍教練穆哈托魯（Patrick Mouratoglou）在法國尼斯開設的網球俱樂部進行三周訓練，備戰美網青少年組、青年奧運及青少年年終大師賽。

「曾爸」曾育德表示，因為有贊助商支持，俊欣才能到法國接受最正統的訓練，俊欣和他都抱持戒慎恐懼的心情，「所以，前幾年我跟俊欣幾乎都沒過生日和父親節，今年看到俊欣才開始有點小成績，但接下來即將要面對職業賽才是更關鍵的時期，我跟俊欣都會全力以赴！」

曾爸還說：「感謝中華民國網球協會廖裕輝理事長，台塑集團王文淵總裁及常務委員王文潮，仲琦科技鄭炎為董事長，中華航空，長庚運動醫療團隊，以及黃叔叔，梁叔叔，彭叔叔，楊叔叔，羅阿姨和陳阿伯，Nike 、Babolat 還有許許多多幫助俊欣的貴人們，沒有他們就沒有現在的我們，俊欣會繼續以正面的態度去學習，永不滿足地追求完美，爭取最高榮耀。」

(中時電子報)

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