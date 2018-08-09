川普惱羞成怒？ 竟暗指中國來美學生都是間諜

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在貿易戰的壓力下惱羞成怒？美國媒體報導，總統川普竟然當著13名跨國企業執行長之面暗指大陸到美學生全是間諜。

美國Politico網站報導指出，美國總統川普在本週二晚上的一場晚會上向受邀的跨國公司執行長發洩他對北京的不滿和憤怒。

報導指出，在晚宴上，川普一改他在公開場合稱呼大陸領導人習近平是我的好朋友的說法。表示由習近平推動的一帶一路要破壞全球貿易，讓人感到被侮辱，他不想看到中國繼續下去。根據出席的來賓表示，川普還向他們說，他當著習近平的面說出上述的話。

可能是受到了北京反擊的巨大壓力，川普還表示他目前的優先就是要防止一個世界強權級對手繼續佔不公平貿易的便宜。據在場人員透露，川普顯然對大陸的反擊措施十分生氣而且沒有預料到北京會堅持下去。

報導還表示，在他們享受晚餐的一刻，川普突然說出“幾乎每個來到這個國家的學生都是間諜”。他雖然沒有指明是那個國家，但與會者都知道他指的是中國。

對於Politico的報導，白宮拒絕評論。

根據報導，這13名執行長包括百事可樂，飛雅特，波音等跨國企業執行長。

在貿易戰的壓力下惱羞成怒？美國媒體報導，總統川普竟然當著13名跨國企業執行長之面暗指大陸到美學生全是間諜。

美國Politico網站報導指出，美國總統川普在本週二晚上的一場晚會上向受邀的跨國公司執行長發洩他對北京的不滿和憤怒。

報導指出，在晚宴上，川普一改他在公開場合稱呼大陸領導人習近平是我的好朋友的說法。表示由習近平推動的一帶一路要破壞全球貿易，讓人感到被侮辱，他不想看到中國繼續下去。根據出席的來賓表示，川普還向他們說，他當著習近平的面說出上述的話。

可能是受到了北京反擊的巨大壓力，川普還表示他目前的優先就是要防止一個世界強權級對手繼續佔不公平貿易的便宜。據在場人員透露，川普顯然對大陸的反擊措施十分生氣而且沒有預料到北京會堅持下去。

報導還表示，在他們享受晚餐的一刻，川普突然說出“幾乎每個來到這個國家的學生都是間諜”。他雖然沒有指明是那個國家，但與會者都知道他指的是中國。

對於Politico的報導，白宮拒絕評論。

根據報導，這13名執行長包括百事可樂，飛雅特，波音等跨國企業執行長。

(中時 )

文化部國際諮詢委員中野善壽 獲…

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