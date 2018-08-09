8月9日三報頭版要聞

2018年08月09日 07:11 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

衛福部疾病管制署8日公布雙北各新增1例本土登革熱病例，使得今年以來國內累積12例登革熱病例、雙北即包辦11例，由於新北防蚊作戰已超過一般2周的有效防治期限，下周再有新病例，將會列入「疫情失控」等級，疾管署緊急徵調全台專家展開防治作業，因為這不分藍綠亂叮的花腳蚊，恐釀成政治風暴，甚至讓年底選情一夕翻盤。

民進黨台北市長參選人姚文智選情低迷，黨內出現靠向現任市長柯文哲的「友柯」人士，民進黨決定清理門戶，副祕書長徐佳青表示，9合1選舉在8月27日開放登記到31日截止，9月1日起從北到南，全台盤點違反黨紀的人；若有人要為柯文哲助選，就要做個選擇，「第一退黨，要不然被開除黨籍」。

藍委曾銘宗、費鴻泰、賴士葆踢爆台杉投資管理顧問公司疑似「假民營、真搬錢」，昨再開記者會，質疑台杉聘用「蔡友友們」充當門神，在國發會主導下運用影響力向多家泛公股銀行「吸金」。曾銘宗等人隨後具狀赴監院，對國發會、金管會及泛公股銀行董事長等違法失職事件提出舉發，要求監委盡速調查。

◎工商時報

中美貿易戰已短兵相接。美方昨（8）日宣布，自8月23日起，對第一波總值160億美元的279項中國商品加徵25％關稅，直指半導體、電子等攸關「中國製造2025」的商品，昨日A股半導體族群應聲大跌。

國巨董事長陳泰銘昨（8）日親自上場力抗空頭，他表示，目前只能滿足客戶三分之一需求，由於300～400家客戶要求穩定供貨，國巨規劃與客戶簽訂2年長約（LTA），至於價格將視市況而浮動。國巨2016年後的投資採1＋1加速折舊法，法人認為，長約將可穩定中長期獲利，跳脫景氣循環，看得出來國巨準備打景氣延長賽。

美股多頭氣盛，費半指數領軍寫下近2個月新高，外資回頭買超近90億元，其中，買超台積電逾1萬張，激勵股價大漲6元以247.5元作收，貢獻台股53點、逾半數上漲點數，加權指數拉出上91點長紅棒，今將再揮軍11,100關卡。

◎旺報

北京奧運至今剛好滿10年，這不僅是大陸發展的分水嶺，當年的榮耀和意氣風發更是銘刻在民眾內心的記憶。京奧唯一的台商火炬手林清發回憶，大陸自從舉辦奧運後，社會、經濟、外交、軍事全面崛起，在國際上地位愈來愈重要，台商不要放棄這塊同文同種的龐大市場。

石詠琦從事教育培訓工作，2007年到北京找機會，帶了10萬元新台幣，想說「花完了，就捲鋪蓋走人」；沒想到十年過去了，由於大陸經濟在北京奧運後騰飛，她的上課行情也水漲船高；一場活動的開幕演講15分鐘，就是9千元人民幣。她親眼見證奧運讓北京富而有禮的變化。

8月8日是2008年北京奧運會開幕10周年的日子，大陸媒體紛紛回顧這10年來大陸的變化。新華社發組圖，指出中國體育的內涵和外延不斷豐富，天更藍了，水更綠了，一份自信從容的國民心態正逐漸長為參天大樹，體育基因正融入每個中國人生活中。《環球時報》稱，今天的中國有了更多把握主動性，中國的國家命運在更大程度上掌握在自己手裡。

(中時電子報)