徐佳青預告開鍘友柯黨員 網列「戰犯名單」：快動手！

針對姚文智陣營發言人洪立齊日前點名「友柯」的民進黨北市議員高嘉瑜應主動退黨，避免他們的行為讓支持者混淆。(中時資料照)

友善列印
中時電子報
/整理報導

民進黨台北市長參選人姚文智選情持續低迷，甚至連擔當「母雞」角色都無法順利，黨內「友柯派」開始出現轉向尋求支持；這波「跳船潮」逼得民進黨副秘書長徐佳青回擊將對友柯派黨員開鍘。對於徐佳青的回應，網友好心幫徐列出「戰犯名單」，要徐動手快鍘。

針對姚文智陣營發言人洪立齊日前點名北市府顧問周榆修、市議員高嘉瑜等「友柯」黨員應主動退黨，避免他們的行為讓支持者混淆。徐佳青在節目《鄭知道了》表示，身為發言人，話不是自己想說就可以，如果這真的是姚文智的意見，那內部要好好開會討論。

而對於黨內友柯議員的行為，徐佳青強調黨員不能只管自己選票，不在乎黨，更點名民進黨籍的北市府民政局長藍世聰挺柯行為，現下只有退黨或是被退黨兩條路可走，台北市副市長陳景峻也不例外。徐佳青更預告「從8月27日登記開始至8月31日結束，9月起民進黨就有法源依據，從北到南，所有違反黨的都將處理」。

徐佳青的預告「開鍘」，批踢踢網友表示支持，更幫徐佳青整理「戰犯名單」，除了藍世聰、陳景峻和高嘉瑜外，點名台北市議員王威中、《美麗島電子報》董事長 吳子嘉、前民進黨立法委員林濁水、新竹市長林智堅、台中市長林佳龍、基隆市長林右昌都應該開除黨籍，以正視聽。

網友更譏諷，「要砍就用力砍，不要讓某些人說DPP，又在玩棄保，顆顆」、「沒想到這個黨已經墮落到這種樣子了，也才兩年而已」、「送人才給柯，民進黨才是真正的柯粉」、「第一次看到民主政黨把選票開除，真是不爽不要投」、「我兩年前居然投給這爛黨，操」、「DPP年底議員席次我很期待XDD」、「夠膽子清到吳子嘉嗎？（拉板凳看戲）」，還有網友對徐佳青的說話嘴臉表示，「徐之前在公視談勞基法的嘴臉」、「徐之前在搞勞基法的嘴臉就夠難看的」、「好兇哦，這個徐佳青幾梯的阿」。

(中時電子報)

友柯派大限將至！ 徐佳青曝：9月起綠營全台清理門戶

文章來源：PTT論壇網址(1)

文章來源：PTT論壇網址(2)

又神隱？ 網友吃驚：小英這盤棋…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。