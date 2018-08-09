徐佳青預告開鍘友柯黨員 網列「戰犯名單」：快動手！

2018年08月09日 07:56 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

民進黨台北市長參選人姚文智選情持續低迷，甚至連擔當「母雞」角色都無法順利，黨內「友柯派」開始出現轉向尋求支持；這波「跳船潮」逼得民進黨副秘書長徐佳青回擊將對友柯派黨員開鍘。對於徐佳青的回應，網友好心幫徐列出「戰犯名單」，要徐動手快鍘。

針對姚文智陣營發言人洪立齊日前點名北市府顧問周榆修、市議員高嘉瑜等「友柯」黨員應主動退黨，避免他們的行為讓支持者混淆。徐佳青在節目《鄭知道了》表示，身為發言人，話不是自己想說就可以，如果這真的是姚文智的意見，那內部要好好開會討論。

而對於黨內友柯議員的行為，徐佳青強調黨員不能只管自己選票，不在乎黨，更點名民進黨籍的北市府民政局長藍世聰挺柯行為，現下只有退黨或是被退黨兩條路可走，台北市副市長陳景峻也不例外。徐佳青更預告「從8月27日登記開始至8月31日結束，9月起民進黨就有法源依據，從北到南，所有違反黨的都將處理」。

徐佳青的預告「開鍘」，批踢踢網友表示支持，更幫徐佳青整理「戰犯名單」，除了藍世聰、陳景峻和高嘉瑜外，點名台北市議員王威中、《美麗島電子報》董事長 吳子嘉、前民進黨立法委員林濁水、新竹市長林智堅、台中市長林佳龍、基隆市長林右昌都應該開除黨籍，以正視聽。

網友更譏諷，「要砍就用力砍，不要讓某些人說DPP，又在玩棄保，顆顆」、「沒想到這個黨已經墮落到這種樣子了，也才兩年而已」、「送人才給柯，民進黨才是真正的柯粉」、「第一次看到民主政黨把選票開除，真是不爽不要投」、「我兩年前居然投給這爛黨，操」、「DPP年底議員席次我很期待XDD」、「夠膽子清到吳子嘉嗎？（拉板凳看戲）」，還有網友對徐佳青的說話嘴臉表示，「徐之前在公視談勞基法的嘴臉」、「徐之前在搞勞基法的嘴臉就夠難看的」、「好兇哦，這個徐佳青幾梯的阿」。

(中時電子報)