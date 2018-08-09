月賺22萬棄養盲父？女兒反控母「編故事」

2018年08月09日 08:36 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

討海老翁么女反控母親，利用父親「編故事」向姊姊要錢。(翻攝爆料公社)

日前傳國內某知名航空公司，月薪領22萬的女機師棄養林姓討海盲父，遭法院判須月付9577元，直到父親死亡為止。林姓老翁女兒今發文，反控母親利用無辨別能力的父親「編故事」毀掉親生子女。

據判決書，北部地區一名討海為生的林姓老翁拉拔子女長大，還拿出退休金讓小女兒到國外留學圓機師夢，豈料小女兒學成歸國當上機師，月領22萬卻對父母不聞不問，晚年右眼失明的林翁心寒提告討扶養金。

林姓老翁小女兒今(9日)在臉書《爆料公社》發文，澄清她非報導月領22萬的女機師，她本人只是在機場工作，她的大姊才是知名航空的女機師。小女兒表示，姊姊到國外留學費用是由前姐夫所贊助，並非父親掏出退休金供她到美國接受培訓。

小女兒表示，她和機師姊姊都是單親媽媽，哥哥則養了3個小孩，每月還得給父母2萬元。小女兒指控，父親退休金都是由母親保管，母親買了兩個房子，一個自住，一個出租，她質疑母親把退休金花完，才利用父親向機師姊姊提告討扶養費。

小女兒稱，母親領有殘障手冊，還有「被害妄想症」，一直在孩子身上輪番大做文章，想毀掉親生女兒，甚至利用無辨別能力的父親，對最善良的姊姊提告。小女兒回憶，學生時代被母親趕出家門，當時是姊姊收留她，她表示「關於母親這個角色，姐姐比她成功多了」，如今姊姊被母親指控不孝，她完全站在姊姊一方，全面支持她。

(中時電子報)