擺夜市慘到快失業 彩券小販請馬英九救經濟

2018年08月09日 09:03 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

夜市景氣崩跌，賣彩券的身心障礙人士最有感！前總統馬英九昨(8)日陪同候選人到台南武聖夜市掃街，引起旋風。賣彩券小販告訴馬英九，生意真的很慘澹，連她在觀光景點安平擺攤十多年，買氣也直直落。她希望馬英九幫忙出來拚經濟，不然自己很快就要失業了。

中評社報導，馬英九陪同台南市長參選人高思博前來掃街的武聖夜市，規模約略僅次於花園夜市，此夜市觀光客較少，大多是台南在地人來消費。

馬英九沿路向攤商、民眾請託拜票，他停下腳步詢問賣彩券小販，現在買氣如何？彩券小販說，生意真的很不好，希望前總統幫忙救經濟，馬英九回應會盡量來想辦法。

彩券小販向媒體透露心聲，「我已經感覺到我快要失業了！」在馬英九來到之前，她才賣了200元。她說「不但夜市的生意變差，我也在觀光名勝的安平擺攤賣彩券十多年，現在生意也直直落。」

他說安平人潮雖多，消費已不若以往，彩券不是民生必需品，因此生意也大受影響。她說，批來的彩券都是買斷的，到時賣不出去就要賠錢了，現在賣彩券壓力超大的。

同在夜市賣小吃的攤商也說，現在夜市買氣差太多，雖然還有些利潤，但營業額少了三至五成的比比皆是，有些賠本的攤商乾脆就不來擺了。

(中時電子報)