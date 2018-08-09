反美沖繩知事翁長驟逝 知事選舉改下月舉行

友善列印
中時

為阻止沖繩駐日美軍基地遷移案，與日本政府激烈對立的沖繩知事翁長雄志9日因癌症過世，享年67歲。翁長的知事任期原本到11月屆滿，沖繩縣知事選舉預定11月18日舉行，但他的驟逝為選舉的動向增添了不小的變數，選舉也可能提早到9月舉行。

位於沖繩縣宜野灣市的美軍普天間機場計劃遷至名護市邊野古，環保人士指，此舉將破壞邊野古沿岸的自然生態而強烈反對，翁長更是反對派的代表。翁長4年前以要求美軍基地遷至縣外、阻止移設邊野古等政見，在知事選舉中獲勝，上台後便開始與中央政府激烈對立，還不惜對簿公堂。

翁長為阻止邊野古的填海造地，曾提訴中央政府，但最高法院2016年12月判日本政府勝訴，政府也積極著手填海造地工程。反對派要求翁長與政府對立到底，撤銷准許施工的決定，阻止遷移工程。

翁長今年4月得知患了胰臟癌後，動過1次手術後仍一直接受抗癌藥物治療，但他整個人瘦了一圈，健康問題亮紅燈，讓支持的選民感到不安。1950年出生於那霸市的翁長，歷任市議員、縣議員、自民黨縣議員聯盟幹事長、那霸市長、沖繩縣知事等，超越保守、革新派，廣受民眾的支持。

沖繩縣知事選舉預計11月1日公告、18日投開票，基地反對派以及各黨派議員剛達成「無人能取代翁長出馬競選知事」的共識，沒想到突然傳出翁長離世的惡耗，知事選舉也可能提前到9月舉行。

翁長的驟逝對基地反對派而言是一大打擊，反對派的選戰也將變得更嚴竣。以執政的自民黨為主的保守派已決定擁立宜野灣市長佐喜真淳出馬競選，準備奪回縣政，好排除反對美軍基地遷移的阻力。

反對派則仍在物色人選，目前暫代知事職務的副知事謝花喜一郎的呼聲最高。謝花自2016年4月至2018年3月擔任知事公室長，一直負責應對新基地建設的問題，故被視為是能繼承翁長路線的適當人選。

(中時 )

川普惱羞成怒？ 竟暗指中國來美… 陸版「野獸」 中國國家主席非洲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。