反美沖繩知事翁長驟逝 知事選舉改下月舉行

2018年08月09日 08:47 中時 黃菁菁

為阻止沖繩駐日美軍基地遷移案，與日本政府激烈對立的沖繩知事翁長雄志9日因癌症過世，享年67歲。翁長的知事任期原本到11月屆滿，沖繩縣知事選舉預定11月18日舉行，但他的驟逝為選舉的動向增添了不小的變數，選舉也可能提早到9月舉行。

位於沖繩縣宜野灣市的美軍普天間機場計劃遷至名護市邊野古，環保人士指，此舉將破壞邊野古沿岸的自然生態而強烈反對，翁長更是反對派的代表。翁長4年前以要求美軍基地遷至縣外、阻止移設邊野古等政見，在知事選舉中獲勝，上台後便開始與中央政府激烈對立，還不惜對簿公堂。

翁長為阻止邊野古的填海造地，曾提訴中央政府，但最高法院2016年12月判日本政府勝訴，政府也積極著手填海造地工程。反對派要求翁長與政府對立到底，撤銷准許施工的決定，阻止遷移工程。

翁長今年4月得知患了胰臟癌後，動過1次手術後仍一直接受抗癌藥物治療，但他整個人瘦了一圈，健康問題亮紅燈，讓支持的選民感到不安。1950年出生於那霸市的翁長，歷任市議員、縣議員、自民黨縣議員聯盟幹事長、那霸市長、沖繩縣知事等，超越保守、革新派，廣受民眾的支持。

沖繩縣知事選舉預計11月1日公告、18日投開票，基地反對派以及各黨派議員剛達成「無人能取代翁長出馬競選知事」的共識，沒想到突然傳出翁長離世的惡耗，知事選舉也可能提前到9月舉行。

翁長的驟逝對基地反對派而言是一大打擊，反對派的選戰也將變得更嚴竣。以執政的自民黨為主的保守派已決定擁立宜野灣市長佐喜真淳出馬競選，準備奪回縣政，好排除反對美軍基地遷移的阻力。

反對派則仍在物色人選，目前暫代知事職務的副知事謝花喜一郎的呼聲最高。謝花自2016年4月至2018年3月擔任知事公室長，一直負責應對新基地建設的問題，故被視為是能繼承翁長路線的適當人選。

(中時 )