老佛爺變老爺爺？ 幸好靠宇舶表HOLD住了.....

2018年08月09日 09:05 中時 陶福媛

卡爾拉格斐換了新造型，蓄鬍子、摘下墨鏡後，讓人聯想到肯德基爺爺。（翻攝自Feich費奇@weibo）

老佛爺的獨特造型圖騰被大量運用在鞋子、皮包等商品。（擷自Karl Lagerfeld IG）

宇舶表BIG BANG UNICO魔力紅陶瓷腕表，81萬5000元。（HUBLOT提供）

執掌香奈兒和FENDI設計師大位的「老佛爺」卡爾拉格斐 (Karl Lagerfeld)，最近換了新造型，不僅身材略為發福、蓄了鬍子，甚至還拿掉墨鏡，挺著大肚子的模樣很像肯德基爺爺，幸好他搶先佩戴了宇舶表 (HUBLOT)最新款的限量「魔力紅」BIG BANG UNICO紅色陶瓷腕表，不減時尚感。

今年高齡84歲的卡爾拉格斐曾坦承他是個性害羞的人，以前扇不離手，後來每天戴墨鏡，都是為了讓自己有安全感。多年來他戴墨鏡、綁頭髮的造型一成不變，已成為他的招牌圖騰，甚至衍生為產品，如今他換了新造型，少了霸氣，多了幾分老爺爺的慈愛，還真讓人頗不習慣。

卡爾拉格斐日前與菲董（Pharrell Williams）在香奈兒高級訂製服秀前會晤，秀出手腕新到手的宇舶表「魔力紅」BIG BANG UNICO紅色陶瓷腕表。宇舶表在材質的研發不遺餘力，在陶瓷技術上更是領先同業，雖然紅色陶瓷並不是首次運用在腕表上，但這款宇舶表（Hublot）BIG BANG UNICO魔力紅陶瓷腕表，是業界第一只整個表殼都以紅色陶瓷打造的腕表，宇舶表並採用獨家高溫壓製陶瓷技術，讓紅色能保持豔紅明亮。

(中時 )