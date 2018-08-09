一晚1200！去阿里山住飯店 一進房遊客嚇死：根本火災現場

2018年08月09日 08:56 中時電子報 林毅

地板也整片發黑，開除濕機還送出滿是霉味的風，濾網拿去洗水都是黑色的 (圖／翻攝自爆料公社)

浴室內慘況也不輸房內 (圖／翻攝自爆料公社)

原PO忍不住說，這種房間倒貼他1200也不會再住了 (圖／翻攝自爆料公社)

Google上負評也相當多，還有不少外國旅客抱怨 (圖／翻攝自Google)

出遊前功課真的要做好，否則踩到雷敗興而歸。一名女網友在臉書「爆料公社」PO出一系列照片，表示自己和家人前往阿里山辦事，投宿一家一晚1200元的飯店，進去房間後卻差點沒被嚇昏，因為房內宛如「火災現場」，直說絕對不會來第二次。

透過照片可以看到，房內慘況用火災現場形容真的不誇張，牆壁因漏水發霉而整片發黑；木頭地板也潮濕腐朽大面積發黑，浴室內也出現類似情形，床與棉被也都是霉味。女網友說一晚1200雖然不貴，但當天和友人真的是傻眼，連房內的除濕機一打開，都衝出一股霉味，讓大夥兒一度想放棄，直接回車上睡覺。

女網友表示，他們將除濕機拆開後，濾網拿去洗，出來的水全都是黑的，實在傻眼，濾網洗完裝回去後重開除濕機，沒有霉味了才勉強在房內睡一晚。

女網友納悶，房間狀況這麼差為什麼還敢做生意，直說下次就算給他們1200也不會入住，且事後回家上網查詢，才發現網路負評一堆，不外乎都是抱怨霉味太重、環境髒亂，還有用「斷垣殘壁」形容的，呼籲大家出遊前先做功課，避免踩雷。

網友們看到後也嚇傻：「這根本廢墟吧」、「這個就算免錢我也不行」、「你們還住得下去？這我根本連床都不敢躺」、「山區濕氣重可理解，但這很明顯根本沒在打掃」、「說火災現場我都信了」。

(中時電子報)