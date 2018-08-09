花蓮縣16官員酒駕挨記大過？ 縣府澄清去年為0

2018年08月09日 09:27 中時 許家寧

花蓮酒駕嚴重，審計室統計去年花蓮縣府共有16人因酒駕遭記大過，對此，縣府澄清為審計部資料誤植，該數據為2015年違規統計，包括2名縣府職員、3名學校人員以及11名鄉鎮公所人員，去年因酒駕遭記大過為零。

花蓮酒駕率逐年攀升，去年花蓮縣警方舉發酒駕計3413件，其中一般酒駕1276件，酒測超標移送花蓮地檢署2137件；花蓮審計室主任楊一芳前日於縣議會報告指出，106年度全國各縣市政府共有16人遭記大過，悉數由花蓮縣府獨攬，懲處原因均為酒駕。

有議員指出，審計室在報告書中記大過懲處事由為「內部控制及審核疏失」，未清楚交代懲處原因，向楊一芳追問才得知均為酒駕，認為花蓮縣酒駕嚴重，政府官員卻帶頭違法，花蓮縣酒駕率與監所收容酒駕犯全台數一數二，呼籲縣府加強管理。

縣府新聞科長黃微鈞表示，16名縣府同仁酒駕遭記大過為104年違規案件，11人為鄉鎮市公所含清潔隊、3名學校以及2名縣府人員，因花蓮縣審計室於106年函覆審計部，故被列於106年計算，造成社會大眾解讀錯誤，黃也稱縣府去年因酒駕遭記大過數為零

「喝酒不開車，開車不喝酒」花蓮縣府表示，為貫徹酒駕零容忍政策，要求公務員必須身體力行的準則，凡有酒駕情事一經查獲，當事人需主動通知人事單位，並依酒精濃度多寡依酒駕懲處原則進行議處，未主動告知者將加重處分，絕不寬貸。

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(中時 )