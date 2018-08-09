拿星馬70年前價格批大陸水貴 陸媒：王定宇缺乏常識還是另有目的？

2018年08月09日 09:11 中時電子報 喻華德

大陸通水金門後，民進黨立委王定宇在政論節目中批評，指大陸賣給金門的水比臺灣還貴。此番觀點引起大陸媒體關切，福建海峽衛視訪問了金門縣政府，並在昨日上傳海峽衛視的《今日海峽》臉書帳號。王定宇以不實數據批評遭陸媒質疑是缺乏常識還是別有居心。

王定宇在三立電視臺的政論節目上稱，「水利署河水一度0.9元，是我們的成本的11倍。」金門縣參議翁自保在接受海峽衛視訪問時表示，金門湖庫水淨化的成本為每度42.8元，海水淡化的成本為每度54.4元（尚未包含臺電發電成本的虧損補貼），由臺灣本島運水的成本價為700多元，耗時3日，每次僅能運水3,000噸，不足金門每日用水量逾20,000噸的1/8，他強調「並且是不可以運水，運水划不來，也沒辦法滿足我們的需求」。

翁自保也表示，從來沒有聽過王定宇所稱向水利署買水每噸只要0.9元這種價格，不知此價格從何而來。而且由臺灣買水難道不用運到金門？他說：「王定宇講的問題，是不是他的資訊來源不對，或者是瞭解不夠充分，或者是他故意隱瞞哪一些部分，這部分要去問他、去了解。但是我們的資訊是一切透明的。」

對於海峽衛視記者詢問王定宇是否很不負責任，翁自保表示外界自有公評。海峽衛視記者在報導結尾稱，王定宇表示新加坡向馬來西亞買水的價格是新臺幣0.08元，上網查證就可以發現是70多年前的價格，王定宇居然說出這個數據，是王定宇缺乏常識還是另有目的，相信民眾自有公評。

據海峽衛視5日報導，應金門縣政府的請求，民國84年以來，在國台辦、水利部的指導和福建省委、省政府的領導下，福建省水利廳、福建省台辦會同兩岸主管機關，歷經二十餘載，克服種種困難，經多次工作和商務技術商談取得成果，104年7月20日，雙方業主在金門縣成功簽約。

福建向金門地區供水工程設計流量為3.4萬m3/日，遠期5.5萬m3/日。工程由取水泵站、陸地輸水管道和跨海輸水管道三部分組成。工程總投資約19億元，其中大陸方取水泵站及陸地管道部分工程投資約5.5億元。金門段工程投資約13.5億元。

民國82年，金門遭遇大旱，居民希望能從福建引水。91年12月，福建省供水公司與金門縣自來水廠分別委託兩岸設計諮詢單位簽訂《晉江與金門通水先期規劃合作協定書》。104年7月20日，福建省供水有限公司董事長朱金良與金門縣自來水廠廠長翁文貴在金門縣簽訂《金門自大陸引水供購水合約》。10月12日，供水工程大陸段正式開工。105年10月底，陸地輸水管道全線貫通，泵站完成校正並穩定試運轉，大陸段已具備通水條件。105年6月24日，海底管道正式開工，106年11月27日，海底管道全線貫通。107年5月10日至11日，雙方成功進行聯合測試，水量達到設計能力。8月5日，金廈正式通水。

(中時電子報)