送走世足最佳門將 切爾西簽全球最貴門將

在2018俄羅斯世界盃足球賽拿下金手套獎的比利時門將庫爾圖瓦，終於如願從英超切爾西，轉戰西甲皇家馬德里。（資料照／美聯社）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

以收假後拒絕報到練球，來威脅球隊交易他的比利時守門員庫爾圖瓦（Thibaut Courtois），終於如願以3880萬歐元（3500萬英鎊）轉會費，準備前進最想去的西甲勁旅皇家馬德里，而母隊英超切爾西也迅速找到新的門將，將以8000萬歐元（7150萬英鎊）買斷費，從西甲畢爾包競技網羅才23歲的西班牙門將科帕（Kepa Arrizabalaga），科帕也成為全球身價最貴門將。

皇馬預計在當地時間周四下午1點透過記者會，正式公開庫爾圖瓦加盟喜訊，球隊官方推特已經先發表「歡迎庫爾圖瓦到來」的推文，證實消息正確性，球團透露，庫爾圖瓦將和球隊簽下6年合約，而他加入皇馬後，要和來自哥斯大黎加的納瓦斯（Keylor Navas）競爭球隊頭號門將。納瓦斯是皇馬在歐冠三連霸的班底之一。

庫爾圖瓦在2011到2014年曾以租借方式效力過西甲馬德里競技，這段期間他認識了西班牙籍前女友，還生了兩個孩子，小朋友和前女友生活在馬德里，儘管庫爾圖瓦和伴侶已分手，但相當愛孩子，希望多陪他們而要求離開切爾西。

庫爾圖瓦表示：「我誠摯感謝在切爾西的4年美好時光，切爾西足球隊永遠是我心中很特別的一部分，很感謝球迷這段時間的支持，希望各位能體諒我想要離孩子們更近、因此做出轉隊的決定。」

科帕（黑衣）從西甲畢爾包競技轉戰英超切爾西，轉會費創全球門將新高，成為身價最高的門將。（資料照／美聯社）

失去有力門將的切爾西，也迅速補強戰力，在科帕通過體檢後，直接簽約，而且切爾西直接付清科帕和畢爾包合約的違約金，刷新上個月英超利物浦以7500萬歐元轉會費簽下巴西門將阿利森（Alisson）的天價紀錄，並以租借方式獲得克羅埃西亞籍後場柯瓦希奇（Mateo Kovacic）。

科帕告訴切爾西官網：「這對我的足球生涯和人生是非常重要的決定，許多因素吸引我加入切爾西，球隊過去拿過的冠軍、擁有的球員、所在城市及英超聯盟，我很高興切爾西相信我並給我機會。」

(中時電子報)

NBA》替杜蘭特喊冤！小AI：人們… NBA》新季10／17開打 官方公布3…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。