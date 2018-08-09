送走世足最佳門將 切爾西簽全球最貴門將

2018年08月09日 09:22 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

以收假後拒絕報到練球，來威脅球隊交易他的比利時守門員庫爾圖瓦（Thibaut Courtois），終於如願以3880萬歐元（3500萬英鎊）轉會費，準備前進最想去的西甲勁旅皇家馬德里，而母隊英超切爾西也迅速找到新的門將，將以8000萬歐元（7150萬英鎊）買斷費，從西甲畢爾包競技網羅才23歲的西班牙門將科帕（Kepa Arrizabalaga），科帕也成為全球身價最貴門將。

皇馬預計在當地時間周四下午1點透過記者會，正式公開庫爾圖瓦加盟喜訊，球隊官方推特已經先發表「歡迎庫爾圖瓦到來」的推文，證實消息正確性，球團透露，庫爾圖瓦將和球隊簽下6年合約，而他加入皇馬後，要和來自哥斯大黎加的納瓦斯（Keylor Navas）競爭球隊頭號門將。納瓦斯是皇馬在歐冠三連霸的班底之一。

庫爾圖瓦在2011到2014年曾以租借方式效力過西甲馬德里競技，這段期間他認識了西班牙籍前女友，還生了兩個孩子，小朋友和前女友生活在馬德里，儘管庫爾圖瓦和伴侶已分手，但相當愛孩子，希望多陪他們而要求離開切爾西。

庫爾圖瓦表示：「我誠摯感謝在切爾西的4年美好時光，切爾西足球隊永遠是我心中很特別的一部分，很感謝球迷這段時間的支持，希望各位能體諒我想要離孩子們更近、因此做出轉隊的決定。」

科帕（黑衣）從西甲畢爾包競技轉戰英超切爾西，轉會費創全球門將新高，成為身價最高的門將。（資料照／美聯社）

失去有力門將的切爾西，也迅速補強戰力，在科帕通過體檢後，直接簽約，而且切爾西直接付清科帕和畢爾包合約的違約金，刷新上個月英超利物浦以7500萬歐元轉會費簽下巴西門將阿利森（Alisson）的天價紀錄，並以租借方式獲得克羅埃西亞籍後場柯瓦希奇（Mateo Kovacic）。

科帕告訴切爾西官網：「這對我的足球生涯和人生是非常重要的決定，許多因素吸引我加入切爾西，球隊過去拿過的冠軍、擁有的球員、所在城市及英超聯盟，我很高興切爾西相信我並給我機會。」

(中時電子報)