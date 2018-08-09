她怨老公「不回家」 劇情神逆轉上萬網友淚崩

2018年08月09日 09:21 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

昨(8日)是父親節，卻不見得每個家庭都可以與父親一同慶祝佳節。一名女網友在網上抱怨老公「不回家」，原看似是女網友抱怨老公負心拋家棄子，直到文章後半段才揭露出，文章其實是名單親媽媽抒發對亡夫的思念，153字的貼文逼哭上萬網友。

這名網友8日在臉書《爆怨公社》發文，適逢父親節有感而發，寫道「今天是父親節，也是你第二個父親節」，女網友表示，她和孩子在家一直等待，無奈天亮了仍等不到一家之主歸來，她問老公「你怎麼忘記回家看看我們」，提到孩子年紀小，卻沒忘記父親是誰，女網友文中也提醒老公要「孝敬岳父」。

女網友在後半段寫下，「有時間回來家裡看看，可以的話，記得托夢給我，讓我知道你過的好不好」，真相才水落石出，原來女網友是名單親媽媽，她的丈夫遭油漆工從對向衝撞，傷重不治。女網友今年3月曾PO文「我失去的是我先生，一個依靠，我孩子失去一個父親，我公婆失去的是一個兒子，我們失去的是一個支柱，一個家庭破碎」，字字血淚。

PO文一出，讓上萬名網友心碎，留言替單親媽媽網友加油「我哭了，媽咪小孩加油」、「加油 他一會守護著你們的 !!!」、「麻麻很棒~麻麻加油~」、「一起加油阿，我的８８在天上看不到…」、「或許他其實是有回來的 默默的坐在旁邊 只是妳看不到……」、「是媽媽也是爸爸的妳，父親節快樂」。

(中時電子報)