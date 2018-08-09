誇張！奧客衛生紙丟鍋A好處 店家公布影片轟：無恥

2018年08月09日 09:42 中時電子報 戴安瑋

客人丟進鍋裡的衛生紙。翻攝《爆料公社》

奧客無極限！高雄一家火鍋店日前碰到一對夫妻帶著二個小孩到店裡用餐，吃到一半把衛生紙丟進去鍋裡後，假裝沒事，之後再把員工叫來罵，斥責為什麼鍋裡有髒東西，店家只能趕緊換一鍋新的給顧客。事後查監視器，發現根本是這家人自己丟的，氣得將影片po上《爆料公社》，並說，這一家人不會太無恥嗎？

網友以「最壞身教！吃火鍋竟抽衛生紙加料，再把服務生叫來責罵！？離譜行為全被頭上監視器錄下」為題，在《爆料公社》po文及影片。影片中，可看到這一家人用餐用到一半，爸爸將桌上揉成一團的衛生紙夾進鍋裡，之後媽媽抽出數張衛生紙，交給爸爸，爸爸再用衛生紙調整湯鍋，小孩還抬頭看了一下監視器。

原po說，我說這一家人不會太無恥嗎？我們火鍋店是採預約制，通常都是盡量滿足客人吃到飽到不能再飽才離開，為何要做出如此丟臉的行為？最近常下雨你不怕出門被雷劈嗎？像這種人就不用馬賽克了！歡迎指認！

業者向《中時電子報》表示，當時該桌客人叫女工讀生來後理直氣壯地說，「現在鍋裡就是有衛生紙，妳要怎麼處理？」工讀生趕快反映，最後店長決定換一鍋新的給這家人。事後，工作人員愈想愈不對，換新鍋時，這家人沒有說話，也沒有檢查，就低頭一直吃，爸爸還出去抽菸，調監視器卻發現根本是自導自演，誣陷業者。

網友說，「全台灣都知道你們全家很不要臉」、「人不要臉天下無敵」。

(中時電子報)