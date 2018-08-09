獵豆眼光精準 國際競拍會天價咖啡有隱藏版

歐客佬咖啡農場七月間參與最佳巴拿馬比賽豆競標，標得數頂級豆，其中一款更創下每磅803美元的天價。（馮惠宜攝）

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標得的咖啡豆因價格不斐，為讓更多人分享，歐客佬咖啡農場也首度以20克包裝販售。（馮惠宜攝）
台中起家連鎖咖啡業者黑沃咖啡不但和日本咖啡業者聯合標得今年B.O.P比賽中杯測分數最高的咖啡，也購入今年因減產未參賽的「前」冠軍藝伎咖啡豆。（馮惠宜攝）

日前在全球咖啡豆評比最具指標性B.O.P（Best Of Panama）最佳巴拿馬比賽競拍會台灣業者以每磅803美元的價格重寫全球咖啡豆競拍紀錄，不但購進天價咖啡，檯面上競逐，檯面下業者早已私下購入一批「隱藏版」；也有業者購入今年因減產缺席「前」冠軍豆；業者獵豆眼光精準，也讓本地消費者可望以更平易的價格喝到「隱藏」的冠軍。

B.O.P（Best Of Panama）最佳巴拿馬比賽一向被視為是咖啡界的奧斯卡，台灣連鎖咖啡業者「歐克佬咖啡農場」7月間參加比賽豆競拍，在其中一款艾利達莊園藝伎咖啡競拍中，創紀錄以一磅803美元（台幣2萬4千元）的價格標得100磅原豆；台中另一家連鎖咖啡業者黑沃咖啡則是與日咖啡業者合作標得此次杯測獲史上最高分94.66分的艾利達莊園另一批藝伎咖啡。

透過合縱連橫，兩家業者都在九月間將引進此次比賽中「天價咖啡」與「冠軍咖啡」，歐克佬也宣稱將以20公克包裝和消費者分享天價咖啡；其實早在今年4月間歐克佬已相準艾利達莊園今年收成這批尖綠葉品種的藝伎咖啡豆，預先購進逾200公斤，此次B.O.P比賽豆競拍飆出天價，也使得這批原豆跟著水漲船高。

值得一提的是在2017年B.O.P比賽中獲得冠軍的索菲亞莊園今年藝伎咖啡因氣候影響產量銳減，因不足100磅無法參加B.O.P比賽，黑沃咖啡一口氣全數收購，黑沃老闆林佩霓對業者一年一收卻面臨減產用行動給予鼓勵，她說，這批豆仍是她心目中的冠軍。

(中時 )

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