賴功德不要一味的只想著2020

(報系資料照)

友善列印
中時電子報
綜合報導

媒體報導賴清德說台灣勞工月均薪約有4.8萬元，鼓勵民眾「如果領不到，可以跟老闆說給的太低！」事後又轉口說這是全國平均數當然有一半的人沒有領到這樣的薪水，所以會覺得政府公布數據存在落差。

新北市議員參選人王威元表示：｢賴功德在今年51勞動節前夕一句『勞工平均薪資逼近5萬元』就已經讓網友聽了超無言，紛紛諷刺道歉『抱歉，我拖累台灣了』，民眾對於平均收入創歷史新高十分無感，網路上戲稱『勞動節變愚人節』！近日賴功德再次強調是另外一半平均月薪領不到4.8萬的勞工感受有些出入，堅決不承認現在普遍低薪的事實，簡直就是國王的新衣2018年版｣

財政部2017年8月公佈的 「由財稅大數據探討臺灣近年薪資樣貌」，內容指出全國有超過四成的勞工只領2-3萬，屬於「低薪族群」，而且在年齡組成上，21-40 歲的人佔了75% 的絕對多數！

新北市議員參選人王威元用這個數據來提醒賴功德，不管4.8萬/月所得平均是怎麼美化出來，但全國貧富差距擴大是不爭的事實！中產階級已經幾乎消失，取而代之的是超級M型化社會，極少數的富人擁有了絕大多數的財富，絕大多數勞工淪為社會的底層，過著苦不堪言的生活，王威元想請問賴功德：｢這難道就是您引以為傲的政績嗎？｣

王威元也呼籲賴功德，身為政治人物要時時刻刻以人民福祉為念，不要一味政治算計，不斷的反輔選，可能心裡算計著2018年底如果民進黨大敗然後缺電英辭職黨主席提早成為跛鴨總統，自己就能實現2020選總統的美夢。大位不以智取，既然當一天行政院長就嘗試著解決可以處理的小問題，苦民所苦，即使因此與總統無緣，至少晚上睡得安穩，對得起天地良心。

王威元也呼籲所有平均月薪不到4.8萬的朋友，11月24日票投民進黨就是支持缺電英跟賴功德繼續講幹話；票投國民黨才是讓民進黨反省的良方！

(中時電子報)

核四存廢尚存爭議 人民的選擇權… 陳偉杰替淡江大橋請命 ！ 請蘇貞…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。