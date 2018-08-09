賴功德不要一味的只想著2020

2018年08月09日 10:01 中時電子報 綜合報導

媒體報導賴清德說台灣勞工月均薪約有4.8萬元，鼓勵民眾「如果領不到，可以跟老闆說給的太低！」事後又轉口說這是全國平均數當然有一半的人沒有領到這樣的薪水，所以會覺得政府公布數據存在落差。

新北市議員參選人王威元表示：｢賴功德在今年51勞動節前夕一句『勞工平均薪資逼近5萬元』就已經讓網友聽了超無言，紛紛諷刺道歉『抱歉，我拖累台灣了』，民眾對於平均收入創歷史新高十分無感，網路上戲稱『勞動節變愚人節』！近日賴功德再次強調是另外一半平均月薪領不到4.8萬的勞工感受有些出入，堅決不承認現在普遍低薪的事實，簡直就是國王的新衣2018年版｣

財政部2017年8月公佈的 「由財稅大數據探討臺灣近年薪資樣貌」，內容指出全國有超過四成的勞工只領2-3萬，屬於「低薪族群」，而且在年齡組成上，21-40 歲的人佔了75% 的絕對多數！

新北市議員參選人王威元用這個數據來提醒賴功德，不管4.8萬/月所得平均是怎麼美化出來，但全國貧富差距擴大是不爭的事實！中產階級已經幾乎消失，取而代之的是超級M型化社會，極少數的富人擁有了絕大多數的財富，絕大多數勞工淪為社會的底層，過著苦不堪言的生活，王威元想請問賴功德：｢這難道就是您引以為傲的政績嗎？｣

王威元也呼籲賴功德，身為政治人物要時時刻刻以人民福祉為念，不要一味政治算計，不斷的反輔選，可能心裡算計著2018年底如果民進黨大敗然後缺電英辭職黨主席提早成為跛鴨總統，自己就能實現2020選總統的美夢。大位不以智取，既然當一天行政院長就嘗試著解決可以處理的小問題，苦民所苦，即使因此與總統無緣，至少晚上睡得安穩，對得起天地良心。

王威元也呼籲所有平均月薪不到4.8萬的朋友，11月24日票投民進黨就是支持缺電英跟賴功德繼續講幹話；票投國民黨才是讓民進黨反省的良方！

(中時電子報)