陳偉杰替淡江大橋請命 ！ 請蘇貞昌、呂孫綾幫爭取前瞻預算，不要「說一套、做半套」

2018年08月09日 10:05 中時電子報 綜合報導

闢建淡江大橋與淡海新市鎮居民生活息息相關，也是淡水鄉親期盼已久的重大建設。除了公路總局外，新北市政府、內政部營建署也共同負擔總工程經費154.3億元各三分之一。

然而本案橋型設計採國際標，最後發包金額比原核定費用暴增57億元，中央竟要求新北市按比例承擔多出費用的三分之一，此對財政支出已經非常吃緊的新北市府來說如同雪上加霜！ 要新北市分攤多出來的費用雖不合情理，然新北市為了儘速推動這項重要交通建設,已緊急召集各單位協商,立馬同意並且回文中央願意協助支應將近10億經費。

新北市議員參選人陳偉杰認為，增加的57億元經費，根本就應該由前瞻預算來支應，「這是新北市地方的重大建設，對眾多淡水市民生活機能很有幫助，為何中央漠視不管？」。

過去幾個月，淡水現任議員為此發聲、努力奔走，但行政院不為所動，淡江大橋完工遙遙無期，居民實在忿恨不平！

陳偉杰指出，淡水呂孫綾立委，日前在臉書向大家告知，她成功爭取五股交流道增設台65線北入、北出匝道工程，而且中央經費是「完全補助！」，那為何淡江大橋就「部分補助」？口口聲聲替地方爭取建設，根本是說一套、做半套！

淡江大橋第三標主橋段工程，歷經了7次流標，終於在今年3月，交通部公路總局，將總經費增加至125億元後，才在第8次開標時由國內工程大廠工信工程以「最有利標」得標。

原本第三標工程預計今年6月開工，卻因爲經費問題只好延宕，淡水居民又再次望橋興嘆！

陳偉杰替淡水居民請命，請蘇貞昌老縣長、呂孫綾立委一起幫忙，向中央爭取從幾千億的前瞻建設預算，再撥補57億元給淡江大橋，讓此重要交通建設能順利完工，幫助居民提升生活品質不要再讓淡水民眾失望！

(中時電子報)