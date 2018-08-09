金馬執行長翁明志：民進黨沒跟共產黨打仗過 民共沒有仇恨

2018年08月09日 10:09 中時電子報 邱文秀

民進黨籍福建省政府祕書長兼行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志，在通水典禮上為蔡政府辯護，結果讓台下鄉親十分火大，出現「講幹話」和三字經等叫罵聲。翁明志受訪時再為蔡政府解釋通水一事，中央從未不准，並說民進黨從來沒有跟共產黨有過戰爭，因此民共之間沒有仇恨。

據《中評社》報導，翁明志為金門金寧鄉人。曾在鄭南榕的《自由時代週刊》雜誌社任職，並且於1985年參選過台北市議員但未當選，翁明志因不滿當時金門處於軍事戒嚴下與台灣有所差別，1987年開始與不少金門同鄉前往抗議與陳情，結果被以影響戰地安全的理由限制往返金門，成為所謂的黑名單。翁2000年曾任福建省政府委員兼秘書長、民進黨金門縣黨部首任主委。政黨輪替後曾先後在金門大學擔任講師並出任金酒董事。2016年重返福建省府秘書長及行政院金馬聯合服務中心執行長一職。

翁明志5日在引水儀式上幫蔡政府澄清辯護，卻引來金門鄉親噓聲。他在台上大談民進黨不但不反對通水，還大力支持通水，並強調大陸通水只是多元開發水資源的一環等。台下湧現鼓噪聲，縣議員蔡春生等人高喊：「講三小」、「政令宣導嗎？」前金沙鎮長黃奕焮更要縣工策會總幹事王中聖「把他拉下來，別讓他畫虎爛。」讓縣府官員面面相覷。

但翁明志當時仍繼續開講為蔡政府抱屈，並向對岸「喊話」，懇請陸方正視中華民國存在的事實，同時也肯定金門縣長陳福海和中央都能發揮智慧，化爭議於無形；結果讓台下的人更火大，出現「講幹話」和三字經等叫罵聲，引來觀禮席一陣騷動。

翁明志7日接受《中評社》訪問表示，兩岸關係必須建構在「互相承認」之上，就像朝鮮跟韓國互相承認，兩岸關係才有真正改善的契機。對岸一直打壓台灣不給喘息空間，民進黨從來沒有跟共產黨有過戰爭，因此民共之間是沒有仇恨，民共之間確實存在台灣有被併吞的疑慮。過去國共的仇恨來自於對中國大陸的主權爭奪戰；但民進黨對共產黨的疑慮則來自於台灣被併吞的恐懼。

針對當初通水儀式被阻，造成金門縣民反彈。翁明志說，第一時間會被誤會好像中央不准金門通水，但事實並非如此，是因為選舉要到了，所以政治人物藉機炒作議題，很多媒體也一刀切。陸委會只是建議典禮緩辦，但通水照通，很可惜前面的「緩辦」被放大，後面的「照通」被消失。

相關新聞被翁明志轉貼到「靠北金門」，網友再度罵「民進黨心中根本就沒有老百姓的死活，在它們的心中只有權位！」、「新聞聽得很清楚，勿須為執政黨辯駁」、「少在那邊講幹話！事實勝於雄辯，講選舉誰比得上冥盡黨，選舉奧步誰比得上綠蛆」、「滾出金門」、「 不要再為無能的執政黨護航。（論輩份，你可能還要叫我叔叔，別丟我們祖宗的臉了）」。

(中時電子報)