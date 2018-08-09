北市民政局響應「以米代金」 參加線上普渡拿好禮

2018年08月09日 10:57 中時 張立勳

中元普渡是民間信仰重要宗教活動，北市民政局除呼籲民眾響應「以米代金」、紙錢減量外，自8月11日起推出「線上普渡網站」，讓民眾表達心意又兼顧環保，還可參加抽獎，有機會把名牌零錢包帶回家。

民眾常在農曆7月以焚燒金銀紙錢來代表對好兄弟、祖先的敬意，但台北市人口稠密，焚燒香枝、紙錢造成的細懸浮微粒及其他有害物質，不但影響居住環境品質，也可能對健康帶來危害。

民政局宗教禮俗科長林蕙雅表示，市府希望民眾普渡時響應香枝、紙錢減量或採取「以米代金」，如仍有焚燒紙錢需求，市民可至各里辦公處索取「中元普度集中焚燒紙錢專用袋」，各里200個發完為止，將紙錢裝入紙袋送到各里集中點，由清潔隊收運至焚化廠焚燒。

她說，公寓大廈、機關團體及宗教場所普渡，可至里辦公處領取通行證，把待焚燒的紙錢分裝後，自行送往焚化廠免費集中焚燒。

林蕙雅指出，為尊重宗教習俗，在紙錢集中焚燒前，民政局與環保局邀請台灣省城隍廟前往3座焚化廠舉辦稟告祭拜儀式，讓市民可放心將紙錢交給市府集中燒。

此外，民政局鼓勵民眾少燒紙錢，自8月11日農曆7月1日起至9月10日上午9時止，民眾到民政局線上祭拜網站普渡，完成後填寫基本資料即能抽獎，預計抽出300名參加者，有機會得到行動電源、名牌零錢包、超商禮券及電子體重計。

(中時 )