害死朋友! 17歲少年無照開車吃宵夜 下坡失控2死3傷

17歲的胡姓少年無照開車載友要去吃宵夜，卻發生嚴重車禍，自小客車墜落邊坡樹欉。（陳世宗翻攝）

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中時電子報
、中國時報／
自小客車失控撞斷路邊的電線桿。（陳世宗翻攝）
自小客車衝撞路旁人行道後，掉落於路旁的樹林裡。（陳世宗翻攝）

台中市凌晨發生一起死亡車禍，一名17歲少年無照駕駛，載4名同樣未成年的友人一起吃宵夜，返家途中疑似過彎不慎，先衝撞路邊電線桿再翻覆邊坡草叢，全車5人2死3傷。

台中市消防局今天凌晨1時41分接獲民眾報案，指出西屯區西屯路三段往公墓方向，有轎車發生自撞事故疑似有人受困，急需人員前往搶救。中央社報導，消防局獲報後派遣犁份、協和、工業區與沙鹿分隊，派遣救護車4輛、人員共8人前往搶救。

救護人員表示，到場時發現有一輛轎車翻覆墜落路旁邊坡草叢內，有多人受傷，其中一人被拋飛車外、另一人坐在副駕駛座後方OHCA（到醫院前心肺功能停止），另外3人自行脫困、意識清楚。

警方調查，駕駛為17歲胡姓少年、副駕駛座為16歲鄭姓少年，後座為15歲邱姓、15歲林姓與15歲賴姓少年，其中邱姓與林姓少年送醫後不治，5人都是高職未成年學生。

胡姓少年向警方表示，當晚向胞姊借轎車，載幾名朋友到東海商圈吃消夜，吃完消夜在返回途中，因對路況不熟，過彎不慎才會發生事故。

警方初步勘查，轎車疑似車速過快，行經西屯路三段一處下坡路段，車輛先失控撞擊路旁電線桿，再衝進一旁邊坡的草叢後翻覆，轎車因強烈撞擊力凹陷變形，詳細事故原因仍在調查中。

(中時電子報)

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