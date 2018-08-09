中風翁摔水圳險滅頂 熱心警民聯手救命

中風7旬翁摔水圳熱警急救援。(警方提供)

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中時
呂筱蟬
中風7旬翁摔水圳熱警急救援。(警方提供)

桃園平鎮一名75歲中風陳姓老翁，9日清晨拿著助行器緩步走在平鎮區南平路八角塘水圳邊時，竟不慎摔落到路旁水圳，整個人泡在水深及胸的圳內，狀況十分緊急，還好路上遺留的助行器被路過民眾發現，拋下救生圈並報警，警方在3分鐘內趕到現場將行動不便的陳翁拉起，結束一場虛驚。

平鎮警分局平鎮派出所副所長蕭美賢表示，家住平鎮區陸橋南路上的75歲陳姓老翁，雖然身體半邊有中風狀況、不良於行，但陳翁還是每日清晨都拿著助行器外出運動、復建，在9日7時許，陳翁一如往常從家中出發，慢慢沿著南平路水圳邊行走。

但陳翁經過八角塘水圳邊時，不知為何就摔入路旁水深及胸的水圳內，而陳翁遺留在路上的助行器被路過的民眾發現、停下觀看後，赫然發現水圳中躺著一個人，還好一旁掛有區公所設置的救生圈，緊急拋入水中讓陳翁抓住後，立即打電話向警方求援。

警員林煥昇接獲通報，在3分鐘內趕到現場，確認陳翁落水位置後，立即展開救援，一旁的民眾也加入警方救援的行列，在大伙費盡九牛二虎之力下，終於把陳翁拖拉上來，並送醫救治、觀察，還好熱心民眾與警方救援的快，老翁身體並無大礙，只有輕微擦傷。

趕到醫院的家屬知道老翁摔入水圳，嚇的說不出話來，也感謝熱心民眾與警方機警救人，萬一清晨路過人少沒發現老翁落水，後果還真不敢想像。

(中時 )

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