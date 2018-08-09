超高CP值首選!「TWIN BROTHERS COFFEE」享受專屬靜謐時光

2018年08月09日 12:56 中時 徐力剛

室內裝潢融合輕工業與文青風格，創造視覺衝突感。（圖片提供／TWIN BROTHERS COFFEE）

好客大方的雙胞胎老闆歡迎大家前來店內品飲美味咖啡。（徐力剛攝）

「招牌手工肉桂捲」每日限量12個，多層次口感令人驚艷，售價110元／個。（徐力剛攝）

新品「大理石拿鐵」預計9月推出，漸層色系夢幻度十足，售價110元／杯。（徐力剛攝）

「雞胸肉低碳蛋白健康餐」均衡調配飲食，符合現代人養身訴求，售價150元／客。（徐力剛攝）

「牛肉低碳蛋白健康餐」嚴選Choice等級美國牛入饌搭配季節時蔬品嘗，售價210元／客。（徐力剛攝）

清爽口感「藍莓水果五穀優格」深受女性族群喜愛，售價110元／道。（徐力剛攝）

「冰手沖咖啡」沖煮時須控制注水量，可增加咖啡細膩度。（徐力剛攝）

「冰手沖咖啡」口感清爽明亮，喜愛嚐鮮的你不可錯過，售價190元／杯。（徐力剛攝）

文青風裝潢成為時下最夯網美集散地。（徐力剛攝）

店內植生牆打造另類都市叢林感，吸引美女合影留念。（徐力剛攝）

午後時光肆意漫步台北東區，陣陣咖啡香氣吸引旅人駐足，今年剛開幕「TWIN BROTHERS COFFEE」由個性好客雙胞胎兄弟一手打造，臨近忠孝敦化捷運站交通便利，以特色咖啡款待遠道而來貴客。

推開門扉緩步走入，25坪寬敞空間可同時容納33席座位，店內以木質調為主視覺設計，搭配大量拼貼裝飾，設計師巧妙融合輕工業與文青風，創造視覺衝突感。日光透過大片玻璃窗輕灑地面，耳邊響起悠揚音樂聲，伴隨鼻腔感受咖啡獨特香氣，為慵懶午後增加不少情趣。

TWIN BROTHERS COFFEE顧名思義由雙胞胎老闆共同經營，今年28歲的哥哥吳東霖（Chris）與弟弟吳致廷（Jeff）異口同聲表示，「TWIN BROTHERS COFFEE希望營造家的感覺，讓每個來店內的朋友如同回家般輕鬆自在」。

美味餐食是架構成功咖啡廳關鍵，每日清晨現做「招牌手工肉桂捲」，主廚精選麵粉、糖、奶油等食材，手工揉製麵團經2次發酵增加韌性，捲製時加入自製肉桂粉和焦糖醬提出香氣，再放入攝氏190度烤箱烤製，最後撒上核桃點綴，深褐色肉桂捲外型如盛開玫瑰花，初嘗肉桂濃郁香氣直衝腦門，咀嚼後可感受明顯甜味，淡淡清香繚繞舌尖，愈吃愈上癮。建議搭配養身系飲品「大理石拿鐵」品嘗，使用Espresso為基底，佐以食用竹炭粉及鮮奶調和，漸層色斑紋吸睛度百分百。

另道「藍莓水果五穀優格」口感清爽無負擔，嚴選日本進口麥片，搭配自製優格與新鮮藍莓，不添加糖符合現代人養身訴求，天然果香與微酸優格在口中混合，深受女性族群喜愛。輕食系列提供「牛肉低碳蛋白健康餐」與「雞胸肉低碳蛋白健康餐」2種品項，其中雞胸肉先以義式香料醃漬入味，再以烤箱鎖住肉汁，有別水煮雞胸肉清淡風味，義式香料濃厚香氣與軟嫩雞肉一同咀嚼，蘸佐玫瑰鹽享用風味更佳。

說到TWIN BROTHERS COFFEE鎮店之寶非「冰手沖咖啡」莫屬，消費者可依照喜好酸度選擇深焙或淺焙咖啡豆。製作冰手沖時，為避免冰塊稀釋咖啡濃度，需增加約1/3咖啡粉用量，而後手持咖啡壺緩緩注入熱水，瞬間現場香氣四溢，熱咖啡與杯中冰塊充分混合，輕啜一口咖啡層次感分明，酸值明亮順口，後勁帶有些微果香，細膩度十足。冰手沖咖啡上桌時會附贈一杯清水，建議先飲用讓口腔保持清淨，可增加味覺靈敏度，盡情遨遊咖啡專屬伊甸園。

TWIN BROTHERS COFFEE以3大特點，在台北東區美食一級戰區站穩腳步，其一，網美打卡地，看準時下年輕族群喜愛拍照打卡特性，室內使用大片植生牆裝飾，搭配高腳桌擺設，成為另類網美打卡點;其二，高CP值，吳東霖分享，TWIN BROTHERS COFFEE平均客單價落在150~170元上下，單點咖啡最低僅70元銅板價，專業咖啡師出生的他對咖啡品質十分堅持，希望能以平實價格提供消費者美味咖啡，在咖啡市場一片紅海中走出自己的路。

其三，免費插座，座位區配置免費插座，再加上不限制用餐時間，吸引大量SOHO族前來，點上一杯香醇咖啡，驅除整日疲勞，讓身心回歸平靜。

(中時 )