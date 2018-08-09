退休教師教學換宿 鹿樂平台召集教學志工前進偏鄉

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中時

退休老師想到偏鄉學校教學換宿嗎？教育部表示，107學年偏遠國中小學教學換宿計畫即日起至8月21日止於「鹿樂平台」開放報名，將為34校招募79名教學志工，以在地生活來交換教學熱情，達成城鄉共善、共好的願景。

教學換宿計畫是由教育部國教署媒合退休老師或具教學專長的志工到偏鄉學校服務，協助偏鄉學校的課程、活動與社團等教學，充實學校人力；學校則於教學期間提供免費住宿與交通補助。

這項計畫自104年起委託國立政治大學建置「鹿樂平台」，迄今已協助52所偏鄉小校招募147位教學志工。今年參與本計畫的34所學校中，有 16校將透過鹿樂平臺上線招募教學志工，遍及北、中、南、東及離島地區。

教學換宿計畫的感人案例，不斷的在社會擴散及發酵，對於偏鄉的陪伴與關懷始終圍繞在你我身邊。就在一個盛夏午後，鹿樂平台分享一則關於烘焙志工的暖心感言，結果過幾天就收到民眾的訊息，表達可捐贈烘焙用品給學校。

教育部國教署表示，教學換宿計畫的宗旨，就是致力於為偏鄉學校、民間團體及個人搭起溝通的橋樑，一方面協助學校募集教學人力及物資，另一方面也鼓勵大眾社群參與偏鄉教育事務，開啟雙方溝通的可能性。

16所偏鄉小校、16個在地暖心故事，即日起於鹿樂平台上線，教育部國教署邀請全國教學志工以自身專長與熱情，實踐教育熱忱，「教」換另一種生活場域，同時提供偏鄉孩童更多元的學習機會，為偏鄉教育挹注新的活力。

(中時 )

不滿校長遴選案處理方式 葉俊榮… 這員工真「囂張」! 上班打遊戲懶…

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