這員工真「囂張」! 上班打遊戲懶開會 還領年薪近10億

圖為微信之父、騰訊副總裁張小龍，他被外界稱為最「囂張」的員工。（新華社）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

有實力才敢囂張，連老闆也要敬你三分！最近賴神要上班族直接跟老闆要求薪水，很快有人發現會被老闆打槍，其實能拿多少薪水，決戰於實力比較直接。有位大陸科技業員工上班遲到、打遊戲，老闆每年還奉上近10億元薪水，還怕別家公司挖角他，如果你也像幫騰訊打下微信江山的張小龍那樣囂張，那才叫真正的厲害了。

陸媒《雪花新聞》報導，微信是陸企騰訊的戰略級產品，可以說，沒有張小龍這號人物就沒有微信，他在集團老闆馬化騰心中之份量可想而知。也因此張小龍就算上班遲到、打遊戲，「囂張」到這種地步，他統統不管，甚至還怕阿里巴巴的馬雲挖角他。據了解，張小龍在騰訊年薪高達2億人民幣（約9.4億台幣）。

搜狐網報導， 張小龍1994取得年華中科技大學碩士學位，離開學校後曾短暫待過電信機構，但他不安現狀選擇創業，之後2005年進入騰訊工作，接手QQ信箱業務，短短3年就做得有聲有色，使QQ信箱成為備受大陸用戶好評。

2010年騰訊微信成立，張小龍又擔綱重責，現在大陸的行動支付由微信與支付寶二分天下，張小龍可謂戰功輝煌，據了解，馬化騰每周都與公司重要部門主管開會，張小龍每次都得提前2小時準備，才能趕上騰訊總部的開會時間，幾次下來他就發懶了，最後以「起不了床」為理由，索性不去了！後來馬化騰知道此事，還安排一輛專車，直接去接他過來開會。

作為一位有實力的囂張員工，張小龍或許不用特別和老闆講薪水，騰訊就用年薪2億人民幣（約9.4億台幣）綁住張小龍，讓他捨不得離開騰訊。

(中時電子報)

文章來源：他是騰訊公司最「囂張」的人，上班睡覺馬化騰都不管，還怕他不幹了

退休教師教學換宿 鹿樂平台召集… 流星雨來了！陽明山地區實施彈性…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。