這員工真「囂張」! 上班打遊戲懶開會 還領年薪近10億

2018年08月09日 10:59 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

有實力才敢囂張，連老闆也要敬你三分！最近賴神要上班族直接跟老闆要求薪水，很快有人發現會被老闆打槍，其實能拿多少薪水，決戰於實力比較直接。有位大陸科技業員工上班遲到、打遊戲，老闆每年還奉上近10億元薪水，還怕別家公司挖角他，如果你也像幫騰訊打下微信江山的張小龍那樣囂張，那才叫真正的厲害了。

陸媒《雪花新聞》報導，微信是陸企騰訊的戰略級產品，可以說，沒有張小龍這號人物就沒有微信，他在集團老闆馬化騰心中之份量可想而知。也因此張小龍就算上班遲到、打遊戲，「囂張」到這種地步，他統統不管，甚至還怕阿里巴巴的馬雲挖角他。據了解，張小龍在騰訊年薪高達2億人民幣（約9.4億台幣）。

搜狐網報導， 張小龍1994取得年華中科技大學碩士學位，離開學校後曾短暫待過電信機構，但他不安現狀選擇創業，之後2005年進入騰訊工作，接手QQ信箱業務，短短3年就做得有聲有色，使QQ信箱成為備受大陸用戶好評。

2010年騰訊微信成立，張小龍又擔綱重責，現在大陸的行動支付由微信與支付寶二分天下，張小龍可謂戰功輝煌，據了解，馬化騰每周都與公司重要部門主管開會，張小龍每次都得提前2小時準備，才能趕上騰訊總部的開會時間，幾次下來他就發懶了，最後以「起不了床」為理由，索性不去了！後來馬化騰知道此事，還安排一輛專車，直接去接他過來開會。

作為一位有實力的囂張員工，張小龍或許不用特別和老闆講薪水，騰訊就用年薪2億人民幣（約9.4億台幣）綁住張小龍，讓他捨不得離開騰訊。

(中時電子報)