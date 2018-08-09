NBA》美媒看好詹皇下季MVP 哈登跌出前3

2018年08月09日 10:49 中時電子報 黃及人

《ESPN》在9日公布專家預測新球季年度MVP熱門人選，結果跳槽湖人的「小皇帝」詹姆斯以總分85分、第1名選票39.4％排在首位，分居第2與第3的是鵜鶘安東尼戴維斯與勇士杜蘭特，上季年度MVP「大鬍子」哈登僅排第4。

為何如此看好詹姆斯搶下新球季年度MVP？《ESPN》記者史奈林斯表示，詹皇雖從2012-13年球季以後，就沒拿過年度MVP，但假如詹皇爆冷帶領湖人闖進西區前4，甚至幫助闊別季後賽6年的湖人成功晉級，當然可拿MVP榮耀。

畢竟別忘了，33歲的詹姆斯上季打出驚人個人數據，尤其是在上場時間方面，證明他不只還能在NBA稱王，更有機會帶領年輕的湖人創造驚奇，或許這樣反而讓他更有機會奪下生涯第5次年度MVP，絕對不可以小看詹皇能力。

排在第2的安東尼戴維斯拿到總分60分、第1名選票30.3％，第3的杜蘭特總分43分、第1名選票12.1％，哈登總分38分、第1名選票6％，史奈林斯認為，除非哈登能在新球季繼續帶領火箭壓過勇士，他才有可能完成MVP連莊。

比起哈登不被《ESPN》看好，更慘的是曾拿兩次年度MVP的勇士後衛柯瑞，竟在這項預測當中僅排第6，總分也才12分、第1名選票3％，可見《ESPN》的專家們有多麼看衰柯瑞新球季表現，只能說勇士真的太多球星了！

(中時電子報)