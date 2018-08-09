妻拒復合男欲跳河輕生 暖警勸阻助車資給零用錢

2018年08月09日 11:14 中時 李其樺

從事水泥工的33歲王姓男子，因為與前妻復合遭拒，心情鬱卒，從高雄搭車到台南訪友未果，一時想不開，竟企圖跳西港大橋輕生，幸好警方及時獲報，到場成功勸阻男子，挽回一場可能發生的家庭悲劇。

台南市海寮派出所日前接獲通報於安定區西港大橋南端有一名男子坐於橋墩欲跳河輕生，線上備勤警員黃鈺翔立即前往查處，果然在西港大橋南端往東約100公尺處尋獲王姓男子獨自在河堤上行走，經警好言勸說才將其載回派出所安置。

警方表示，王男原本從事水泥工，因景氣不佳致工作時有時無，現與父親租於高雄市三民區，與前妻結婚4年，在小孩2個月大時離婚，但仍偶爾居住在一起，日前還答應他要尋找租屋處重新共同生活，不料前妻臨時反悔，拒絕復合且避不見面，還將原本要租屋的5000元拿走，讓王男心灰意冷不知所措，內心百般糾結，一時想不開才意圖跳河輕生結束生命。

王男將小孩送交父親照顧後，用身上僅存的錢搭車前往之前曾經工作過的安定區訪友未果，徒步走到西港大橋坐在橋墩上意圖跳河，好讓家屬可以申請身故理賠金200萬元，讓小孩與父親可以過好的生活，但內心始終有個結無法打開，致沒有勇氣一躍而下，直到警方尋獲後予以反覆開導，願意為了1歲半的兒子努力生活下去。

王男也答應警方，未來將先找個粗工來做，讓經濟穩定。警方先讓王男飽餐一頓，隨即購買客運車票讓其能安全回到高雄住處，所長林福順獲知王男處境後，與警員黃鈺翔2人合力出資1000元整給王男帶在身上當零用錢，讓其感動不已。

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(中時 )