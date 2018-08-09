百歲咖啡奶奶慶生 儀隊表演祝賀

2018年08月09日 10:57 中時 廖素慧

百歲咖啡奶奶慶生，退役儀隊表演祝賀。（廖素慧攝）

副市長張惠博、議長蕭淑麗、前嘉義市長黃敏惠陪玉華奶奶開心看耍槍表演。（廖素慧攝）

天主教中華聖母基金會與連鎖超商新大業門市合作舉辦「幾點了咖啡館」延緩失智活動，9日100歲奶奶玉華慶生，基金會特別辦「Dress Code」Party，眾人穿著奶奶喜歡的粉色系衣服開生日趴，退儀邦（退休儀隊）為奶奶表演精彩的耍槍，全場歡呼，奶奶笑得合不攏嘴。

空軍一等一士官長退役玉華奶奶是天主教中華聖母基金會聖母家屋的成員，入住家屋近9年的時間，6年來處於輕度失智，每周奶奶還會特別至超商新大業門市「幾點了咖啡館」擔任大齡實習生，製作現煮咖啡及招呼每位顧客，受客人歡迎。

基金會為玉華奶奶慶祝百歲生日，號召大家穿粉紅色衣服開趴，並特別邀請退儀邦為奶奶帶來一場精彩的耍槍開場表演，玉華奶奶雖然屆齡百歲，但仍保有一顆少女心，除了喜歡熱鬧外，最喜歡粉、紅色的事物，看到滿場粉紅色，又有儀隊整齊畫一的精采耍槍表演，儀隊還特地向奶奶行禮致敬，逗得奶奶非常開心。

嘉義市副市長張惠博代表市長涂醒哲致贈禮物賀生日，副議長蕭淑麗也送生日禮物致賀，前嘉義市長黃敏惠也穿著粉紅T恤到場陪玉華奶奶慶生，場面歡樂，熱鬧滾滾，別開生面的慶生會讓奶奶及家屬備感溫馨。

(中時 )