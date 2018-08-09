影》戰不停！以砲轟12哈馬斯陣地＋還擊70火箭彈

2018年08月09日 11:11 中時電子報 何宜玲

The reality in Israel for the last 8 hours pic.twitter.com/CrcASE6c6h — IDF (@IDFSpokesperson) August 9, 2018

日前以色列南部遭到巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動「哈馬斯」發動70多枚火箭和砲彈攻擊，8日晚間以色列戰機針對加薩地帶12個哈馬斯陣地展開轟炸，予以還擊。

根據《以色列時報》(The Times of Israel)報導，日前哈馬斯從加薩地帶向以色列南部地區發射了至少70枚火箭彈和迫擊飛彈，炸傷了數名以色列人。以色列軍方宣稱，哈馬斯的舉動促使以色列空軍展開反擊，鎖定加薩地帶的12 個哈馬斯陣地發動空襲。至少造成1名巴勒斯坦人死亡，6人受傷。

以色列戰機針對加薩地帶12個哈馬斯陣地展開轟炸，予以還擊。(圖/路透)

以色列戰機針對加薩地帶12個哈馬斯陣地展開轟炸，予以還擊。(圖/路透)

以色列戰機針對加薩地帶12個哈馬斯陣地展開轟炸，予以還擊。(圖/路透)

In response to the rockets fired at Israeli civilians from Gaza, the IDF struck 12 Hamas terror targets in the Gaza Strip



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以色列空軍還針對1輛向以色列南部發射火箭彈的汽車發動攻擊，造成1名哈馬斯間諜在空襲中喪生，死者可能是哈馬斯高級指揮官的親戚，但是這個消息尚未獲得證實。

以色列國防軍說，哈馬斯日前至少發射70枚砲彈，其中至少有11名火箭彈或砲彈被鐵穹防禦系統攔截。

(中時電子報)