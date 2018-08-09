17歲少年偷開家人車 飆到時速80自撞害死2友

2018年08月09日 11:14 中時 陳世宗

自小客車失控撞斷路邊的電線桿。（陳世宗翻攝）

自小客車衝撞路旁人行道後，掉落於路旁的樹林裡。（陳世宗翻攝）

17歲胡姓少年偷開姊姊的轎車，深夜載朋友到東海大學附近吃宵夜，車內5人均未成年，行經大肚山西屯區西屯路三段173-25號附近，往公墓方向下坡路段，疑因高速失控，人車衝撞邊坡後摔落一旁樹欉；後座林姓、邱姓兩名乘客彈飛車外，救護車到場已無心跳，目前分別送往榮總及澄清醫院急救中。駕駛及另2名乘客送醫院意識清楚。

警方調查，這起2人無生命徵象、3人輕傷的車禍，5名少年分別是17歲的胡姓駕駛、副駕駛座是16歲的鄭姓少年、後座三名15歲邱姓及林姓、賴姓少年，傷重無生命徵象是邱姓和林姓少年。

警方指出，車禍意外發生後，胡姓少年滿臉是血站在路旁待援！胡姓少年說，意外發生時因下坡時速度太快，過彎時疑似未彎好才發生意外；當時車速約7、80公里，想去東海夜市吃宵夜所以才開車出門，未料卻發生意外。

警方表示，整輛轎車因瞬間失控四處碰撞，車內1少年當下被拋飛車外，獲救時無生命跡象；另1人在駕駛座後座被救出也無生命反應，剩餘的3人則自行脫困。胡姓少年母親發現兒子闖禍後，直說平常沒看見小孩開車，沒想到會趁他姊姊睡覺時開車外出。

警方說，死者為15歲的邱姓和林姓少年！另3少年大多四肢擦挫傷，其中除賴姓少年傷勢較重須住院觀察外，胡姓和鄭姓少年擦藥後出院；全案正由警方協助調查處理中。

(中時 )