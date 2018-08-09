進口機器藏256公斤K毒闖關被逮 販毒男女遭起訴

2018年08月09日 11:16 中時 陳淑芬

走私犯罪集團自大陸將Ｋ他命夾藏機器設備內走私入台，備查驗發現，起獲128包總重256公斤多的含Ｋ他命毒品。（陳淑芬翻攝）。

走私販毒集團自大陸將Ｋ他命夾藏在「油壓頂升缸」機器設備內，以貨櫃自台中港闖關入台，被關務署台中關人員查驗發現，查緝人員循線跟監埋伏，在桃園的倉庫逮捕在台接應領貨的吳姓男子與林姓女子，查扣128包總重256公斤多的含Ｋ他命毒品，9日依違反毒品危害防制條例將兩人起訴。

起訴書指出，走私販毒集團成員男子「阿貓」與在台的29歲吳男及23歲林女合作，由吳男及林女於107年3月間一起透過房屋仲介在桃園市大園區以每月3萬元租金承租1處廠房。

販毒集團將重達256公斤765公克含第三級毒品Ｋ他命毒品，分成125包夾藏在「油壓頂升缸」機器設備內，「阿貓」委託不知情的貿易公司代為進口，進口報單時指定「油壓頂升缸」運送到事前在桃園市租用的倉庫。

台中關人員在3月22日進行人工查驗貨櫃時，掃描檢查發現機器設備內疑夾藏物品，共查獲125包不明粉末，經送驗檢出粉末含Ｋ他命純度82.84％，純質淨重212公斤704公克。調查局航業調查處查緝人員為追查收貨人，貨櫃依運送流程送至倉庫一路跟監埋伏。

吳男在3月26日開自小客車載林女出門，行到桃園時，吳男下車改搭計程車，林女開車在後尾隨，吳男抵達倉庫領取「油壓頂升缸」機器設備時，被查緝人員逮捕。吳男坦承犯行，而林女則否認參與，辯稱「不知道吳去倉庫做什麼」，後又改稱「懷疑吳外遇」，才跟車。

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(中時 )