游淑慧：吳音寧再撐4個月就能領61萬年終獎金

2018年08月09日 11:10 中時電子報 邱文秀

北農總經理吳音寧拒絕到台北市議會備詢惹引發爭議，現傳出國民黨立法院黨團打算邀她到立院經濟委員會報告備詢。台北市長柯文哲則在出席議會時表示，吳音寧備詢問題，將修台北市自治條例來解決。國民黨台北市議員參選人游淑慧說，希望市議會能配合盡快修法。要不然再撐四個月吳就可以領61萬年終獎金。

國民黨台北市議員參選人游淑慧說，吳音寧拒絕至台北市議會備詢，市長柯文哲昨天（8月8日）下午至議會時表示，吳音寧備詢問題，將修台北市自治條例來解決。她表示，這是她之前就提出的想法，這也是唯一最小變動的解決方法；希望市議會能配合盡快修法。要不然，她再撐四個月就可以領61萬年終獎金。

游淑慧說，對於北農、水或電這種「公用」且「專營」事業，需不需要接受監督？不是「投資比例」、錢的問題，而是「公眾利益」問題！因為它公用、因為它專營！回歸公眾利益、回歸合理監督、回歸權責明確！吳音寧若不屑或沒能力面對監督，哪就不如歸去，北農用250萬另覓高才！

至於游淑慧的「管中閔上台、吳音寧下台」的嗆聲公車，再次被封殺，她說理由是廣告、公車業者怕吳音寧提告！原來，我們能嗆蔡英文、馬英九下台，但不能要求吳音寧下台！

(中時電子報)