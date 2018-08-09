飛機維修員爭取高溫假 勞動部：仍以預防熱傷害措施為主

2018年08月09日 12:09 中時 李宜秦

機坪工人長期曝曬烈日工作，容易有熱傷害狀況發生。 圖／李宜秦攝

勞動部自8月起全面加強高溫勞檢，避免勞工因熱傷害危害健康，今航太修護產業工會至勞動部前訴求，希望能將航太修護工人納入勞檢項目，並讓產業工會陪同檢查，另外希望能將高溫傷害納入天災假內。勞動部表示，會將航太產業規劃納入高溫勞檢內，另外依法檢查都會邀請企業工會、專家學者陪同。若雇主未善盡高溫預防責任，可開罰3到15萬。然而高溫假仍須評估。

近年夏日屢破高溫，氣象觀測站頻測到歷史高溫，許多在烈日下工作的勞工苦不堪言，航太修護產業工會表示，飛機維修等機坪工作人員工作地點在水泥地面，經太陽直射後吸熱快、散熱慢，機坪氣溫常高出一般氣溫十度以上，上月甚至測到50度的高溫。

機坪修護員出面表示長時間高溫曝曬下，必須穿著外套避免太陽直射皮膚，工作不久就會全身汗、散熱困難，到最後只能靠著意志力工作。因此要求勞動部將高溫納入天災假中，同時希望勞動部將航太修護產業加入高溫專案勞檢職業別內，並讓產業工會陪同檢查。

勞動部職業安全署簡任技正劉約瑟回應，未來會將航太產業規劃納入高溫勞檢內，而依據勞動檢查法規定，檢查時會邀請企業工會、學者專家陪同，若企業工會想陪同檢查，可以專家學者身份邀請。

職安署科長葉沛杰說明，職業安全衛生法明定，雇主必須採取必要的預防措施，包括提供遮陽、飲水、調配工作時間等，保障勞工健康。另外再勞工初入職時需提供「熱適應」，例如勞工一天工作8小時，工作第一天時先令其1小時處於熱環境中，其餘時間至室內作業，第二天再逐漸增加處在熱環境的時間，讓其有熱適應的時間。

另外雇主必須對勞工教育訓練，讓勞工有自我保護的自覺，當勞工感到不適時，可向雇主反應需要休息，若雇主拒絕或未依法設立預防措施，勞工可向勞動部申訴，雇主若限期未改善可罰3到15萬。

專任委員王金蓉表示目前天災假仍因意見分歧而沒有共識，應先以討論如何防範熱傷害為主，畢竟天災假涉及多種行業勞工，並非每種勞工都適用，涉及的問題與層面都很廣，還須審慎評估。

(中時 )